Depilazione ascelle e parti intime: attenzione al metodo giusto ed agli errori pericolosi da evitare

I peli sono un nemico di tante donne e per eliminarli devi scegliere il metodo deflativo adatto a te: scopri qual è.

C’è chi non li sopporta. Chi andando contro i dettami della moda e del sociale li mostra senza paura. Fatto sta che per la maggior parte delle donne i peli sono un problema. Tantissime donne soffrono la presenza di peli e si cimentano quindi ogni giorno nella loro rimozione, sperando di ottenere un effetto più duraturo possibile.

Per quanto riguarda la depilazione, e in particolar modo quella a casa, esistono diverse tecniche e modi grazie alla quale si possono ottenere risultati. Andiamo ad analizzarle una per una sottolineando quali sono i comportamenti davvero assolutamente evitare per non commettere errori fatali.

La giusta routine per la depilazione: i metodi

A prescindere dal metodo che preferisci usare, importantissimo è eseguire uno scrub qualche giorno prima della depilazione, in modo tale che il processo stesso sia facilitato e meno doloroso, oltre al fatto che lo scrub sia in grado di aiutare a evitare arrossamenti della pelle e irritazioni. Anche il periodo in cui si decide eseguirà la depilazione è importante: attenzione a evitare i giorni prima, dopo e durante il ciclo, poiché la pelle sarà molto più sensibile e soprattutto nel caso di cerette il dolore sarà nettamente maggiore.

Infine la depilazione l’ideale è utilizzare delle creme idratanti e, ancora meglio, se a base di aloe vera.

Il rasoio: depilarsi ogni giorno

Il rasoio perfetto per le donne che non riescono a sopportare il dolore della ceretta e che hanno bisogno di fare velocemente. Devi comunque seguire i movimenti lenti per evitare di tagliarti e devi essere essere consapevole che i peli ricresceranno molto in fretta.

La crema depilatoria: dolcezza depilatoria

La crema depilatoria è perfetta per evitare irritazioni e bastano solo pochi minuti di applicazione per eliminare i peli. Attenzione però se sei abbastanza sensibile agli odori forti, poiché quello questa crema non è troppo gradevole. Inoltre è meglio provarla prima su una piccola zona per vedere che i prodotti contenuti non ti causino allergia.

La ceretta: dolore per la bellezza

La maggior parte delle donne scelgono la ceretta fai da te. Esistono di diversi tipi come per esempio quello con la cera calda, con le strisce e la ceretta araba. Nel primo caso ti servirà un fornetto e dovrei stare molto attenta a evitare di raggiungere temperature troppo elevate che potrebbero bruciarti la pelle. Se non hai tutta questa manualità allora le strisce depilatorie a freddo sono perfette perché hanno già la cera; mentre la ceretta araba e una pasta che deve solo essere modellata e stesa, perfetta se la pelle sensibile.

La luce pulsata: costa ma ti dimentichi i peli

Infine se desideri un metodo definitivo per eliminare i peli la luce pulsata allora è perfetta per te. Le uniche due pecche sono il costo più elevato è il fatto che sui peli chiari questo macchinario non abbia alcun effetto.