Hai anche tu un bambino “orchidea”? Ecco cosa significa e come devi comportarti

Hai mai sentito il termine di bambino orchidea? Ecco tutto quello che devi sapere su questi bambini.

Sarà coraggioso come la mamma o timido come il papà? Oppure magari avrà il carattere del nonno tutto d’un pezzo o ancora avrà magari preso dalla nonna la dolcezza? Quando nasce un bebè ci si immagina che carattere avrà. Molte delle caratteristiche del bambino dipendono dall’ambiente dove cresce e dagli esempi che ha intorno. Per il resto il suo carattere è tutto da scoprire e non ci si può aspettare nulla. Si può solo aspettare e vedere.

Vi sono alcuni bambini che fin da subito dimostrano di essere molto più sensibili rispetto agli altri verso la realtà che li circonda. Altri invece sembra che affrontino tutte le situazioni senza nessuna problematica come se fossero incuranti alle stesse.

I bambini definiti orchidea. Che cosa significa?

Alcuni anni fa è stato condotto uno studio da degli psicologi dell’Università della California, che hanno presentato un rapporto relativo a come alcuni bambini reagiscono in base all’ambiente in cui si trovano. Questi studiosi hanno affermato che alcuni bambini sono proprio come i fiori delle orchidee, ossia che appassiscono in situazioni complesse come un’infanzia difficile, ma che fioriscono quando l’ambiente In cui si trovano è positivo.

Da questo si è cercato di delineare la teoria riguardante la “Sensibilità Biologica al Contesto”, ossia una teoria secondo cui il temperamento e il carattere dei bambini influenzi le loro diverse reazioni a diversi modi di educazione da parte dei genitori. Di fatto alcuni bambini hanno delle risposte più negative agli stimoli ambientali, mentre altri sono più propensi a esplorare. I bambini più sensibili reagiscono con una maggiore intensità ai suoni forti e alle luci intense, notano cambiamenti nell’alimentazione e sono molto influenzati dagli atteggiamenti dai genitori.

I cosiddetti bambini orchidea possono avere successo nella vita e ottenere ottimi risultati, a patto che fin da piccoli ricevano un’educazione che aiuti il loro sviluppo, senza che vi sia aggressività o negatività da parte dei genitori.

Come fare crescere un bambino orchidea

Nonostante il temperamento di base di un bambino, è l’educazione ciò che fa la grande differenza per poter aiutare i bambini orchidea a crescere nel miglior modo possibile, così da poter sviluppare al massimo le loro potenzialità e capacità. Sono alcuni necessario per i genitori avere una grande pazienza e tranquillità sia nel rispondere alle loro domande sia nel rispettare i loro tempi, ovviamente incoraggiandoli ma senza forzarli. Sarà necessario quindi costruire un ambiente positivo e sano, sereno in cui sono assenti discussioni e litigi pesanti, irritabilità e tutti quegli altri sentimenti che possono causare sensazione di disagio è un sentimento di abbandono. In questo modo questi bambini potranno crescere come tutti gli altri bimbi, senza dover sperimentare una sofferenza maggiore.