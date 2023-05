Il metodo della gruccia sta letteralmente spopolando: lo stanno facendo tutti

C’è un metodo davvero particolare e infallibile per pulire il forno che sta spopolando sul web: si tratta del metodo della gruccia

Ultimamente si parla davvero tanto di pulizie perché stiamo nel cosiddetto periodo primaverile, quindi non possono mancare le pulizie di primavera. Questo vuol dire che si andrà a pulire casa da cima a fondo, anche negli angoli più nascosti. Si farà il cosiddetto cambio stagione e anche decluttering, ovvero mettere via tutti quegli oggetti o capi che non indossiamo più, per ottimizzare gli spazi. Si laveranno cappotti, piumoni e tappeti. Molti cercheranno di dare una rinfrescata alla casa e ai muri colpiti dall’umidità invernale.

Quando si tratta di pulizie, si cerca sempre di arrivare ad un massimo risultato con il minimo sforzo, quindi spesso si prende spunto dal web per trovare tutti quei “tips” e consigli veloci per eliminare lo sporco in modo infallibile ma allo stesso tempo veloce. Tuttavia, quando parliamo di pulizie domestiche è anche vero che si spendono molti soldi di detersivi, questi incidono, infatti, sul budget mensile. Ultimamente quindi, si sta cercando di dare priorità agli ingredienti naturali in modo da non impattare l’ambiente, risparmiare sul portafoglio e non respirare agenti chimici, nocivi per la salute.

Il forno infatti si può pulire anche in modo assolutamente naturale, basta procurarci panno in microfibra, spazzolini e detergenti naturali. Molti per eliminare le incrostazioni usano la Coca Cola per poi accendere il forno a 200 gradi e puoi rimuovere il tutto con il panno. Non tutti sanno però che sul web sta spopolando il metodo della gruccia: scopriamo come funziona.

Pulire il forno con il metodo della gruccia: infallibile e semplice

La prima cosa da fare per procedere nella pulizia del forno è realizzare una soluzione naturale. Riempire uno spruzzino con 400 ml di acqua e due cucchiai di aceto. Erogare la miscela nel forno, l’aceto è un antibatterico naturale e sgrassa a fondo. Puliamo poi per bene tutte le pareti con il panno in microfibra. Per pulire poi il vetro, ci servirà la famosa gruccia metallica e la smontiamo., piegandola da un solo lato.

Dopodiché spruzziamo la soluzione sul panno e lo accartocciamo sulla gruccia, fermando gli estremi con degli elastici. Mettiamo poi l’escamotage appena realizzato, tra i due vetri. In questo modo sarà davvero semplice pulire l’interno del forno senza smontarlo. Per asciugarlo, basta sostituire il precedente panno con un nuovo asciutto e procedere con gli stessi movimenti. Così facendo il vetro sarà asciutto e pulito.