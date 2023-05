Macchie e odore di sudore dai vestiti: così lo elimini definitivamente e senza fatica

Arriva il caldo e tornano a farsi vedere e sentire le macchie e l’odore di sudore: ti basterà fare così per toglierti finalmente dall’imbarazzo.



Ci sono tantissimi ‘odori’ che spesso andranno ad impregnare i tuoi indumenti, ma uno è senza dubbio quello più fastidioso da mandare via: la puzza di sudore. Non è mai piacevole ritrovarsi gli indumenti che hanno questo cattivo odore ed ora che ci stiamo avvicinando all’estate, purtroppo, capiterà molto più frequentemente del solito.

Sudare è un fenomeno del tutto naturale, che permette al nostro organismo di regolare la temperatura corporea. Non sudare è praticamente impossibile, ciò però non vuol dire che tutti lo faremo allo stesso modo. C’è chi suderà di più anche in pieno inverno e chi magari si limita a qualche piccola gocciolina qua e là. Una cosa è certa, il suo odore così particolare e in alcuni casi forte e pungente, si andrà completamente a fondere con i vestiti che indossiamo.

Macchie e odore di sudore addio: con questi rimedi riuscirai a sbarazzartene per sempre e senza fatica

La puzza di sudore e le relative macchie gialle che verranno lasciate sui tuoi indumenti non sono di certo facili da mandare via. Metterle in lavatrice potrebbe sembrarti la soluzione più adatta ma in realtà non è affatto così. Le basse temperature sono praticamente inefficaci contro questo sporco così ostinato, mentre quelle alte andrebbero a fissare ancora di più la macchia.

Come fare quindi per sbarazzarsi di questo problema? La soluzione, anzi le soluzioni le hai già tutte in casa.

Sicuramente anche a te è capitato almeno una volta nella vita di togliere il tuo bucato dalla lavatrice e di accorgerti che la puzza di sudore non è andata via per nulla, anzi sempre quasi essere peggiorata. Stesso discorso per quel fastidioso alone giallo. Come fare allora per sbarazzartene definitivamente? La soluzione è già in casa tua, ecco di cosa si tratta:

Bicarbonato: in una ciotola mescola ¼ di bicarbonato, 70 ml di acqua ossigenata e 70 ml di acqua. Applica il composto ottenuto sulla macchia e strofina delicatamente, lascia agire per 30 minuti e procedi con il classico lavaggio; Acido citrico: questo metodo è particolarmente indicato per il bucato di colore bianco. In una bacinella versa un litro di acqua e aggiungi quattro cucchiaini di acido citrico. Immergi il capo da trattare e lascialo in ammollo per un’ora, poi strizzalo e procedi con il lavaggio che usi di solito; Aceto: prepara una bacinella con acqua e aceto con rapporto 4:1, immergi i capi e lasciali in ammollo per un’ora. Passato il tempo metti tutto in lavatrice e procedi come solito.

Ti basterà provare uno di questi metodi per dire addio per sempre alla puzza di sudore e ai suoi aloni gialli.