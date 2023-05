Tarli e tarme: grosso rischio, così li elimini a costo zero e non minacciano più mobili e vestiti

In casa ti ritrovi a dover combattere con tarli e tarme? Prova questi rimedi naturali e riuscirai rapidamente a sbarazzarti del problema.

La primavera è la stagione in cui la natura si risveglia dal torpore invernale. Abbandona il classico grigiore per lasciare spazio a colori caldi e tenui tipici di questo incredibile periodo. Anche gli animali iniziano a lasciare le loro tane e ritorneranno a farti visita tutti quei piccoli insetti che abbiamo quasi dimenticato nei mesi precedenti.

Mosche, formiche e zanzare saranno tra gli insetti che più vedremo in casa e che daranno non pochi fastidi (ognuno a modo suo). Oltre a questi però che ben conosci e che sono particolarmente riconoscibili, ce n’è sono altri che agiscono più nell’ombra e quando mostreranno la loro presenza sarà ormai troppo tardi. Stiamo parlando delle tarme e dei tarli, due insetti piccolissimi che creano non pochi problemi in casa.

Tarme e tarli addio con questi efficaci rimedi naturali: pochi ingredienti e andranno via per sempre

Queste due specie d’insetti adorano nascondersi nella tua abitazione, le tarme amano nutrirsi di tessuti come lana, lino e cotone, mentre i tarli preferiscono il legno. La loro presenza sarà facilmente riconoscibile dalla presenza di tutti quei piccoli forellini, che indicano che c’è una vera e propria invasione in atto. In questo caso non bisognerà perdere altro tempo, ma si dovrà agire con tempestività.

In commercio esistono tantissimi prodotti sia per eliminare le tarme che i tarli, si tratta però sempre di sostanze chimiche piuttosto aggressive che dovrai tenere in casa. Quindi, per evitare di correre rischi anche con l’inalazione di qualche prodotto tossico perché non optare per qualcosa che sia completamente naturale? Qui di seguito andremo a mostrati alcuni dei rimedi più validi, che, in poche mosse ti permetteranno di allontanare per sempre sia i tarli che le tarme. Ecco in cosa consistono:

Olio essenziale eucalipto: prendi un batuffolo di cotone e versa sopra 5-6 gocce di olio essenziale, passalo sulla superficie dei mobili e vedrai che questi due piccoli insetti non si avvicineranno più; Cannella: rimedio molto valido per le tarme, ti basterà mettere delle stecche di cannella sia nell’armadio che nei cassetti e non correrai alcun rischio; Lavanda: potrai optare sia per la lavanda in fiori che in questo caso dovrai mettere all’interno di sacchettini di cotone, oppure per delle saponette sempre a base di lavande. Riponili in armadi e cassetti e il gioco è fatto; Aceto bianco: un batuffolo di ovatta intriso di aceto e passato sui mobili aiuterà ad allontanare i tarli una volta e per sempre.

Basteranno questi semplicissimi rimedi naturali per non avere più il problema delle tarme e dei tarli. Ovviamente, prima di procedere con questi metodi è importante eseguire una pulizia approfondita degli armadi e dei cassetti, una volta fatto questo potrai proseguire come indicato.