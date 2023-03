Pulizie di primavera, è arrivato il momento: come organizzarti, cosa fare prima, il metodo più semplice

Non farti prendere alla sprovvista! Ecco come muoverti per svolgere senza fatica le pulizie di primavera: la tua casa sarà perfetta.

Se già normalmente le faccende di casa non sono affatto un compito piacevole, quando arriverà il momento delle tanto odiate pulizie di primavera la situazione sarà ancora più complicata del solito, soprattutto vista la mole di lavoro che ti toccherà fare.

Con l’arrivo della primavera, dei primi caldi e delle belle giornate, arriva il momento di dare una piega diversa a tutto ciò che riguarda le pulizie di casa. Ti potrai finalmente dedicare a tutte quelle faccende che durante l’inverno hai trascurato sia per il freddo che per il cattivo tempo. Sicuramente non sarà una cosa che farai con piacere e soprattutto non pretendere di riuscire a pulire tutto in una sola giornata, piuttosto, stila una sorta di planning in cui andrai ad indicare cosa fare giorno per giorno e tutto ti sembrerà meno faticoso.

Pulizie di primavera facili e veloci? Ecco il metodo perfetto per avere sempre tutto sotto controllo

Con l’arrivo della primavera non solo sentirai la necessità di svegliarti da quel torpore in cui l’inverno ti ha fatto sprofondare, ma sarà anche il momento in cui la tua casa avrà bisogno di una bella ventata di aria fresca. Sarà il momento perfetto per dedicarti a tutte quelle pulizie che fino ad ora hai trascurato e che adesso non puoi più rimandare.

Seguire uno schema ti aiuterà sicuramente ad avere tutto sotto controllo e soprattutto sarà importante per non farti trascurare nulla. Ogni giorno andrai a fare qualcosa, magari dedicandoti ad una stanza per volta e nel giro di poco tutto sarà perfettamente pulito. Per renderti le cose più facili, tra poco ti mostreremo una piccola lista delle cose che non devi trascurare, scopriamola nel dettaglio:

Persiane e tapparelle : dopo mesi di pioggia e di vento sono ridotte davvero malucce, dedicati prima di tutto alla loro pulizia eliminando lo sporco e la polvere in eccesso e poi potrai usare una miscela di acqua e sapone di Marsiglia per detergerle alla perfezione; Vetri di finestre e balconi : eliminare gli aloni sarà la tua missione principale. Munisciti di acqua, aceto e fogli di giornale e torneranno perfetti; Tende : un passaggio fondamentale che porterà in casa una luce e un profumo pazzesco. Se non ti fidi a metterle in lavatrice, lavarle a mano è senza dubbio la scelta migliore. Non appena le avrai lavate, appendile ancora bagnate (ovviamente non grondanti di acqua), in questo modo si elimineranno anche le pieghe; Materasso : questa operazione va fatta ad ogni cambio di stagione. Dopo aver tolto la polvere in superficie, cospargi tutto il materasso con del bicarbonato, lascia agire e poi aspira. Sarà perfettamente profumato e igienizzato; Cambio stagione : una volta che avrai svuotato l’armadio e gettato via quello che non metterai più, igienizza ogni angolo del tutto guardaroba e poi risistema il tutto.

Se segui questa semplice lista le pulizie di primavera non saranno poi così terribili.