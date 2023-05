Chiara Ferragni, il figlio Leone parla perfettamente l’inglese: il video sorprende

Un video di Leone e Chiara Ferragni ha sorpreso non solo i fan della nota imprenditrice: il bambino sa l’inglese alla perfezione.

Pochi secondi sono bastati ai fan e non di Chiara Ferragni per lasciarsi sorprendere da delle immagini che, in un certo senso, hanno emozionato. Uno scambio di battute interamente in inglese con il suo Leone ha davvero stupito.

Chiara Ferragni, come ben sappiamo, è uno dei nomi più conosciuti non solo in Italia ma anche all’estero, ragion per cui la sua conoscenza della lingua inglese è davvero molto profonda. Da mamma ha come obiettivo che tale conoscenza sia diffusa anche ai suoi figli e questo è stato dimostrato tramite un video social.

Nelle immagini apparse tramite i canali ufficiali, si vedono la Ferragni e Leone avere una piccola chiacchierata in inglese. L’emozione non ha colpito solo i fan dell’imprenditrice ma anche la stessa Ferragni davanti alla bravura di suo figlio.

Chiara Ferragni e Leone, scambio di battute in inglese: il web è impazzito

Sono tante le immagini che Chiara Ferragni regala ai social ma, con ogni probabilità, le più attese sono quelle che la ritraggono nel ruolo di mamma. In questa particolare circostanza, il web è rimasto completamente folgorato dallo scambio di battute avvenuto in inglese con suo figlio Leone.

Le immagini sono apparse tramite l’account ufficiale Instagram di Fedez e si vedono Leone e Chiara Ferragni intenti ad apprendere nuove nozioni di inglese. Il piccolo bambino, infatti, legge le parole che sua mamma gli indica sul libro di riferimento. Leone è sembrato fin da subito a proprio agio e la sua conoscenza dell’inglese è migliorata sempre più nel corso di pochi secondi.

Inizialmente, Leone ha letto una frase sui pesci ma poco dopo Chiara Ferragni ha iniziato a fargli alcune domande inerenti sempre l’argomento marino dato dal libro. Il figlio della nota influencer non si è fatto nessun problema ed ha risposto in maniera fluida a sua madre che ha decisamente apprezzato quel momento. Lo scambio, infatti, si è chiuso con la Ferragni che si è lasciata andare ad un “Yes, baby!”.

Insomma, vedere la Ferragni così felice per i grandi progressi in inglese di suo figlio Leone ha emozionato tutti. I fan, infatti, sono rimasti assolutamente colpiti e questo rende chiara l’idea dell’affetto che provano verso l’influencer. Un sentimento emerso non solo in questa circostanza ma anche sotto ad un recente post in cui si è sparsa la voce di una nuova gravidanza per la Ferragni.