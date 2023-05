Come lavare frutta e verdura: i consigli utilissimi di Benedetta Rossi

Com’è noto, lavare la frutta e la verdura in maniera adeguata è fondamentale, ma quali sono i consigli di Benedetta Rossi? Ecco cosa c’è da sapere in merito

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la frutta e la verdura, prima di essere consumata, dev’essere lavata nella maniera giusta prestando molta attenzione: ecco quali sono i consigli di Benedetta Rossi a riguardo.

Quando si acquista la frutta oppure la verdura è molto importante, prima di consumarla, che questi ingredienti risultino essere puliti al meglio. In questo modo, infatti, si eviteranno contaminazioni di batteri e pesticidi che potrebbero essere davvero molto dannosi per la salute umana.

Tantissime persone, molto probabilmente, lavano questi ingredienti mediante l’acqua corrente. Questa metodologia è molto utile, ma per avere un risultato migliore potrebbe essere utile aggiungere qualche ingrediente naturale che consenta anche di disinfettare gli alimenti.

Tra i vari ingredienti vi è l’aceto che, grazie alle sue tante proprietà, può essere davvero molto utile per disinfettare frutta e verdura. Di seguito, vi sono alcuni consigli di Benedetta Rossi che riguardano proprio la pulizia degli alimenti prima citati.

Frutta e verdura: il metodo famosissimo del bicarbonato e quello dell’aceto

La pulizia di frutta e verdura e fondamentale per evitare contaminazioni di varie tipologie. Come anticipato, per far si che gli ortaggi siano sicuri ed esenti da terreno o pesticidi, è molto importante lavare questi alimenti nel modo più accurato possibile.

Tra le possibilità vi è quella dell’aggiunta di bicarbonato soprattutto quando la verdura risulta essere particolarmente sporca. Forse già in tanti utilizzano questa metodologia dal momento che risulta essere molto nota.

Gli step da fare per usare questo metodo sono davvero semplici. La prima cosa da fare è quella di lavare gli alimenti sotto l’acqua così da eliminare le possibili tracce di terreno. In seguito, in un recipiente va aggiunto in bicarbonato all’acqua; basterà utilizzare 1 cucchiaio di bicarbonato in cinque litri d’acqua. Gli ortaggi vanno poi lasciati in ammollo per 10 minuti circa e poi andranno risciacquati, in questo modo frutta e verdura saranno puliti alla perfezione.

Oltre al bicarbonato, però, vi è anche un altro metodo e questa volta l’ingrediente principale è l’aceto. Questa metodologia può essere utile quando ci si ritrova davanti ad alcuni alimenti che si presentano particolarmente sporchi come la lattuga. Basteranno solamente 2 cucchiai di aceto ed il gioco è fatto. Gli step da seguire, anche in questo caso, sono davvero facilissimi: in primo luogo vi è la necessità di riempire un recipiente con dell’acqua e poi bisogna aggiungere l’aceto.

Bisognerà poi immergere gli ortaggi nel composto e poi, dopo una decina di minuti, risciacquare il tutto con abbondate acqua.