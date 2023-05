Sapete come non ci si deve mai vestire ai matrimoni? Evitate questi colori e vestiti: tutto ciò che bisogna sapere.

Essere invitati ad un matrimonio, parteciparvi e rendere omaggio agli sposi, è un evento davvero meraviglioso a cui tutti desideriamo partecipare. Se poi a sposarsi sono i nostri migliori amici, l’emozione aumenta sempre di più, rendendo tutto una vera e propria favola. Il matrimonio è per chi lo compie uno degli eventi più belli ed importanti della propria vita: il punto di arrivo di un immenso amore. A questo, soprattutto per quanto concerne gli invitati, bisogna saper partecipare in modo decoroso, senza esagerare e senza essere volgari.

Ecco quindi che l’attenzione viene posta soprattutto sul modo di comportarsi, sui modelli di abiti scelti e sui loro colori. Ve ne sono alcuni che, secondo il galateo, sono assolutamente vietati! Metterebbero in imbarazzo la sposa e l’invitata. Ma quali sono? Vediamoli insieme.

Cosa non bisogna mai indossare ai matrimoni? Tutto ciò che devi sapere per evitare una cattiva figura

Partecipare ad un matrimonio, soprattutto di persone a cui teniamo davvero tanto, è un evento unico e soprattutto meraviglioso. Ci si prepara tempo prima: il trucco, la pettinatura, l’abito e gli accessori da indossare. Dobbiamo essere impeccabili, rendendo la sposa soddisfatta e contenta di noi. Il primo pensiero di ogni invitato è che gli sposi siano felici, quindi fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per evitare che qualcosa vada storto (vedi anche le location da scegliere per il proprio matrimonio).

Questo possono iniziare a farlo partendo dalla scelta del modello dell’abito e del suo colore. Vediamo cosa non può assolutamente essere indossato ad un matrimonio.