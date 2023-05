È ancora tempo di terme: ecco le più belle gratis vicino Roma

L’estate si avvicina e, oltre a mare e piscina, le terme rappresentano un’ottima soluzione per weekend rilassanti.

Poco distante da Roma ci sono terme davvero bellissime in cui è possibile trascorrere giornate all’insegna del benessere e del relax con le amiche o con il partner. In questo articolo vi suggeriamo alcune terme totalmente gratuite.

Le terme sono uno dei luoghi più gettonati da coppie o gruppi di amiche che vogliono trascorrere una serata – o un intero fine settimana- all’insegna del relax. Sono presenti un po’ in tutte le città ma le terme del Lazio sono particolarmente suggestive in quanto, solitamente, si trovano immerse nella natura.

Per passare un bel weekend non è necessario svenarsi pagando prezzi altissimi: ci sono, infatti, moltissime zone termali in cui non si paga assolutamente nulla e in cui, per un po’, si può staccare la mente dallo stress e dal caos della città.

Terme gratis: ecco le più belle

Il Lazio, oltre ad essere una regione ricca di storia e cultura, offre anche molteplici possibilità di svago. Tra le opzioni preferite sia dagli italiani sia dai turisti ci sono le terme. Nel Lazio ci sono molte terme libere a cui è possibile accedere senza pagare un euro o pagando pochissimo. Vediamo le più suggestive.

Terme del Bullicame: Questa sorgente termale dista circa 2,5 chilometri da Viterbo e si trova all’interno dell’omonimo Parco. Le terme del Bullicame sono costituite da due vasche, una più ampia dalla forma allungata e l’altra più piccola e circolare. Una particolarità di questo luogo è che sulla sinistra della sorgente c’è una stele che riporta i versi della Divina Commedia di Dante , nel punto in cui il poeta cita proprio il Bullicame. L’ingresso è completamente gratuito ma l’area è sprovvista di servizi.

Piscine Carletti: Poco distanti dalle Terme del Bullicame, sorgono le Piscine Carletti. Si trovano in aperta campagna, l'accesso è gratuito ma, anche qui, nessun servizio di ristoro. Pertanto è consigliabile portarsi da casa asciugamani, ciabattine ed eventuale pranzo.

Terme del Bagnaccio: Il parco termale del Bagnaccio si trova a nord di Viterbo, lungo la via Francigena. Un'area è completamente gratuita mentre un'altra è a pagamento ma è attrezzata con sedie, panche e spogliatoio e c'è anche una zona riservata ai cani.

Terme delle Masse di San Sisto

Queste terme, situate in provincia di Viterbo, sono gestite dall’Associazione “Masse di San Sisto” che richiede all’ingresso una piccola quota associativa che ha validità 12 mesi. L’area è composta da due piscine ed è fornita di bagni con docce, spogliatoi e bar.