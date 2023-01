Non solo terme, ma un favoloso centro di relax, benessere e divertimento: una meta ideale per single e coppie con figli e non…

A meno che si viaggi da soli, individuare la meta vacanziera ideale non è affatto semplice: oltre al fatto che c’è l’imbarazzo della scelta, occorre conciliare preferenze, esigenze e aspettative diverse. Per fortuna ci sono posti da sogno dove ce n’è per tutti (e per tutti i gusti). E dire che una volta “andare alle terme” non era cosa per giovani…

Oggi vi portiamo nel più grande centro di relax, benessere e divertimento in Europa, basato su acque termali. Fortunatamente per le famiglie, ma anche per le coppie viaggiatrici, all’interno di questo gigantesco complesso termale c’è davvero ogni ben di Dio. Dopo aver letto questa guida sarà difficile resistere alla tentazione di prendere e partire!

Nel Paradiso delle Terme di Bucarest

Benvenuti alle Therme Bucuresti, o Terme di Bucarest che dir si voglia. In questo Eden ci sono aree dedicate al divertimento di tutti, un parco acquatico per famiglie e due aree relax per soli adulti. Quando si visita la Romania, e Bucarest in particolare, in qualsiasi stagione o mese dell’anno, non si può non fare tappa da queste parti: spasso e relax sono assicurati.

Si tratta di un mastodontico complesso termale costruito nel 1800 da due imprenditori austro-ungarici e subito aperte ai (facoltosi) visitatori dell’epoca, che ne hanno sempre apprezzato le virtù curative e l’atmosfera rilassante. Le Terme di Bucarest, situate a circa 5 km dall’aeroporto Otopeni e dunque comodissime, sono tuttora una delle destinazioni termali più ambite d’Europa, soprattutto dopo i recenti lavori che le hanno riportate all’originale splendore, dotandole al tempo stesso di servizi ultramoderni.

Le Terme di Bucarest comprendono 3 aree principali:

The Palm, spazio consacrato al relax con tetto apribile panoramico, piscine termali interne ed esterne e piscine minerali aromaterapiche, idromassaggio, bar, jacuzzi;

Elysium, area benessere e relax con una serie di saune a tema e una piscina panoramica al selenio;

Galaxy, un parco divertimenti per tutta la famiglia, con ben 16 scivoli al coperto per una lunghezza complessiva di 1,6 km, un’enorme piscina a onde e altre piscine all’aperto e al coperto, biblioteca del sale himalayano, bar, spiaggia sabbiosa e parco Feng Shui. Fino all’età di 16 anni si può accedere solo qui.

L’unica nota dolente è che non esistono docce e bagni per famiglie, per cui i bambini devono andare con uno dei genitori, mentre gli spogliatoi e l’area cambio sono promiscui. Inoltre, i minori devono essere sorvegliati da un adulto, perché non c’è servizio di baby sitter. Ma ci vorrà poco per consolarsi, tra le attrazioni di ogni tipo offerte da questo posto magico… Le terme di Bucarest sono aperte tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per le tradizionali festività (controllare sempre il sito ufficiale prima di mettersi in viaggio).

Per quanto riguarda il biglietto d’ingresso, il prezzo varia a seconda delle ore di permanenza, del giorno della settimana e se lo compra un adulto un bambino, ma per le famiglie ci sono sempre valide promozioni. Tutto ciò che si acquista e si consuma durante la permanenza alle Terme va pagato solo all’uscita, ma non è possibile uscire e rientrare alle terme anche se il biglietto è giornaliero. Che aspettate a partire?