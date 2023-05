Il tuo partner non cerca l’intimità con te? Cosa significa veramente

Se il tuo lui o la tua lei non vuole fare l’amore con te, questo potrebbe significare una serie di cose, ma una in particolare

Quante volte è accaduto che una coppia si incontrasse, nascesse una bella storia d’amore e poi, pian piano, col trascorrere del tempo, le cose si raffreddassero. Succede molto spesso, e i motivi possono essere i più disparati.

Un calo del desiderio può capitare, e dietro possono esserci tante cose, che proveremo a capire. Ma in particolare, una può essere la più eloquente. A volte può succedere che nessuno dei due senta il desiderio di fare l’amore con l’altro.

Oppure, che uno dei due non voglia fare sesso con il partner e questo potrebbe creare ulteriori frizioni in colui o colei che è la parte non desiderata. Chi è rifiutato, infatti, potrebbe avvertire la cosa come un’assenza di attrazione, e decidere di chiudere il rapporto.

È una situazione delicata, a volte anche complessa. Se il tuo compagno o compagna non vuole stare con te fisicamente, potrebbero esserci problemi a livello lavorativo, un momento no più in generale. Magari possono esserci problemi di salute, anche di amici e familiari. I fattori possono essere numerosi, e creare uno stress nel partner.

Il partner non cerca intimità: che cosa succede?

In alcuni casi, può trattarsi di un disagio fisico di varia natura, ma anche un calo del desiderio a causa di litigi tra partner, o magari anche questioni più gravi. Tuttavia, se il non desiderio dovesse essere prolungato, e magari non avere a che fare con nessuna delle suddette dinamiche, la cosa assume contorni ben più seri.

Come spiega lo psicoterapeuta Raffaele Morelli in un video sul suo account TikTok, «se qualcuno non fa l’amore con te, e dice di amarti…mente». Secondo l’esperto, infatti, se il tuo compagno o compagna sentono amore nei tuoi confronti, ti desiderano. Ergo, se ciò non avviene, vuol dire che il tuo partner non è realmente innamorato o innamorata di te.

Il punto, secondo lo psichiatra, è che un rapporto è sì in grado di convertirsi, a lungo andare, in una relazione che si basi principalmente sull’affetto, una sorta di amicizia, come accade alle persone più anziane. Tuttavia, nel momento in cui si vive il desiderio con l’altra persona, «bisogna sapere che tu non sei desiderato».

In sostanza, se l’altra persona non ti desidera, non ti ama veramente.