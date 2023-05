Kate Middleton, il segreto della sua pelle perfetta? Una pulizia viso fatta in casa: come si prepara

Kate Middleton appare in pubblico sempre con una pelle perfetta, ma sapete qual è il suo segreto? Si tratta di una pulizia del viso realizzata in casa: ecco come si prepara.

La principessa di Galles rappresenta l’eleganza in persona. Di recente l’abbiamo visto più splendete che mai all’incoronazione di Re Carlo II e della moglie, la regina Camilla. Tutto il mondo aveva gli occhi su di lei e sulla sua bellezza. Tuttavia, non tutti sanno che il segreto della sua pelle così luminosa è in un metodo fai da te.

In questi anni, Kate Middleton è sempre apparsa impeccabile in pubblico, una vera principessa britannica. Non stupisce che molti l’avrebbero voluta già sul trono accanto al marito William, passando così una generazione. La sua bellezza ed il suo stile sono sempre di grande tendenza e ispirazione per milioni di donne in tutto il mondo.

Al di là dell’ormai famosissima dieta Dukan, seguita proprio dalla principessa di Galles, in tantissimi voglio sapere qual è il suo segreto per una pelle luminosa e splendente, oltre che pulita e chiara. Non tutti sanno, che Kate ha optato per una pulizia del viso fatta in casa, perfetta per rimanere in ordine e prepararsi alle grandi occasioni.

Pulizia del viso fai da te di Kate Middleton: ecco il segreto

Ci sono molteplici metodi di pulizia del viso che permettono alle persone di sentirsi sempre fresche e avere un volte luminoso e liscio. Il segreto usato da Kate Middleton è davvero molto efficace e si chiama il “the fannel method”, in pratica si usa un asciugamano di spugna bagnato e caldo.

L’asciugamano in questione è molto simile a quello che usano gli estetisti per aprire i pori e questo si passa sul viso sia la mattina che la sera con l’obiettivo di detergere il volto e rimuovere i residui di trucco. A spiegarne l’efficacia è stata la make uo artist ed esperta Arabella Preston.

È stato rivelato che questo metodo permette una pulizia completa e profonda della pelle, più di qualsiasi altro detergente o spazzola sonica. Il consiglio è anche però di non farsi tentare dall spremitura dei punti neri quando i pori sono dilatati una volta passato l’asciugamano.

È importante fare la spremitura dei punti neri in maniera corretta, altrimenti si rischia di vedere macchie o cicatrici, come detto da Maira Vitarelli, estetista e titolare di Esteticare Maira di Roma, si legge su Vanity Fair. Il consiglio, in questo caso, è quello di procedere con lo scrub.