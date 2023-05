Nascondere la propria storia Instagram ad alcuni utenti in particolare: finalmente sei libero

Oggi vi insegniamo come nascondere la vostra storia Instagram ad alcune persone, un trucco incredibile per la nostra privacy.

Ormai siamo degli esseri completamente divisi, che viviamo una forte dicotomia. Da una parte siamo, ovviamente, persone in carne ed ossa, che abitano lo spazio fisico, che toccano oggetti, si muovono lungo la strada, sfiorano gli altri, sentono caldo, consumano cibo e dormono. E che invecchiano, commettono errori e certe volte anche gravi.

Dall’altra parte siamo essere virtuali, avatar online che si muovono in un continuo flusso di dati e di informazioni digitali, cittadini del mondo, quello virtuale però. Qui siamo costretti ad apparire sempre belli e perfetti, divertiti, in forma, sulla cresta dell’onda. E ogni piccolo evento o avvenimento non è davvero successo se non c’è una foto che lo certifichi sul web.

In questa realtà parallela, ma ormai più importante di quella fisica, siamo connessi, disponibili e continuamente alla mercé di chiunque voglia sapere di più su di noi. Soprattutto nel momento in cui ci iscriviamo a uno dei social network esistenti nel mondo, ecco che accettiamo una serie di condizioni di utilizzo piuttosto complesse, che se esaminate davvero potrebbero metterci a disagio e non poco. Ecco perché recuperare la nostra privacy è fondamentale.

Come nascondere storia Instagram ad alcune persone: la guida

Uno dei social in cui è sempre più difficile tutelarsi è certamente Instagram. Il social network popolato da fotografie e video ha cambiato completamente il mondo delle interazioni online, spingendo per un modello assai più multimediale, a discapito di quello scritto tipico di Facebook. E non a caso Mark Zuckerberg ha deciso di acquistare questa piattaforma per una vera e propria fortuna.

Purtroppo anche qui troviamo tante persone che non fanno altro che agire per disturbare il prossimo, fare complimenti piuttosto spinti ad una innocente foto in costume e seguire dei profili semplicemente per farsi gli affari altrui. Ebbene se volete riappropriarvi della vostra privacy e selezionare le persone a cui far arrivare le vostre storie di Instagram c’è un trucco velocissimo che dovete seguire.

Per nascondere le vostre storie Instagram ai colleghi, ai familiari o semplicemente a persone fastidiose, dovete seguire questa procedura. Aprite Instagram dal vostro smartphone. Quindi recatevi in Impostazioni e privacy, ovvero il solito ingranaggio. Una volta che siete qui dovete scorrere fino a “Nascondi storia e video in diretta a“. Selezionate la voce e poi vi apparirà un elenco di persone.

Qui potrete selezionare profili unici o creare delle vere e proprie liste nere che non vedranno mai più le vostre storie di Instagram e le vostre dirette sul social. Ricorda che se nascondi le tue storie ad un utente, poi non potrai a tua volta vedere le sue storie. Quindi come al solito si tratta di un’arma a doppio taglio.