Orchidea, hai sempre sbagliato ad innaffiarla: se fai così saranno perfette e dureranno per tantissimo tempo

Hai sempre problemi con le piante di orchidee? Forse non le stai innaffiando nel modo giusto, scopri come farlo.

Sappiamo tutti quanto possa essere difficile mantenere le orchidee in salute, soprattutto quando si tratta di innaffiarle. Queste bellezze esotiche sono delle piante stupende, ma estremamente esigenti di attenzioni e poco comunicative. Forse anche tu qualche volta, esasperata, avrai fatto come Nanni Moretti in Bianca, mettendoti a parlare direttamente con la pianta per chiederle “Hai troppo sole, poco sole, vuoi più acqua, meno acqua, perché non parli?”

Purtroppo le piante non possono risponderci, allora dobbiamo affidarci ai consigli degli esperti per tenerle in vita. Dunque, come fare con le orchidee? Un video pubblicato su IG da ciclamino.it ci svela come tenere le orchidee rigogliose.

Come vanno innaffiate le orchidee? Il metodo per prendersene cura al meglio

Partiamo dall’inizio: come capiamo se la nostra orchidea ha realmente bisogno di acqua? Il segreto sta nel colore delle radici. Quando queste ultime assumono una tonalità grigia, è il momento di prendere in mano l’innaffiatoio. È essenziale non innaffiare le orchidee troppo spesso o troppo poco, per cui il monitoraggio del colore delle radici è fondamentale.

Oltre a osservare le radici, è importante controllare anche il vaso. Quest’ultimo dovrebbe essere in plastica ed avere una serie di fori alla base per permettere un adeguato drenaggio dell’acqua. Se il vaso non ha fori o ne ha pochi, è il momento di crearne di nuovi: una mancanza di drenaggio può portare all’accumulo di acqua, che può causare il marciume delle radici, quindi attenzione a questo dettaglio.

Ora, passiamo alla parte più importante: come si annaffia correttamente un’orchidea? Ecco una strategia semplice ma efficace in tre passaggi che risolverà i tuoi problemi di annaffiatura. Ricorda, annaffia solo quando le radici diventano grigie!

Preparazione dell’acqua: Trovate una bacinella capiente e riempitela d’acqua. L’acqua deve essere a temperatura ambiente, quindi evitate di utilizzare acqua troppo fredda o troppo calda. Immersione dell’orchidea: Adesso prendete il vaso trasparente in cui è piantata l’orchidea e immergetelo nell’acqua. Assicuratevi che l’acqua arrivi almeno a metà del vaso. Questo assicurerà che le radici grigie dell’orchidea vengano a contatto con l’acqua. Attesa: L’ultimo passaggio è il più semplice, ma richiede un po’ di pazienza. Lasciate l’orchidea in immersione finché le radici non ritornano al loro originale colore verde. Di solito, bastano circa 30 minuti.

Il gioco è fatto! Seguendo questi passaggi, le tue orchidee non solo avranno un aspetto sano e vivace, ma dureranno anche per molto tempo. Ricorda che per questa pianta, molto delicata, un giusto equilibrio di umidità può fare la differenza. La cura delle orchidee non si limita solo all’innaffiatura, ma questa è sicuramente una fase fondamentale e che va eseguita con cura e con le modalità giuste.

Ogni orchidea, saprai bene se hai provato a tenerne qualcuna in vita, ha la sua personalità e richiede un po’ di pazienza per capire cosa le piace di più. Ma con un po’ di pratica, attenzioni e le giuste cure, anche la tua orchidea crescerà bellissima e in salute.