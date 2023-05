Sai a cosa serve il beccuccio sul mestolo del Bimby? Pochi lo sanno, è fondamentale

Ti sei mai chiesta a cosa serve il beccuccio del tuo mestolo Bimby? Scopriamo insieme una funzione sorprendente

La Bimby è un compagno di cucina formidabile, amato da molte donne per la sua versatilità e efficienza. Riesce a fare di tutto, dal cuocere riso alla perfezione, a frullare frutta e verdura, a impastare il pane. Uno dei protagonisti di questa magia è un utensile che usiamo quotidianamente senza neanche rendercene conto: la spatola.

La spatola del Bimby non è solo un pezzo di plastica. È un accessorio essenziale, progettato con cura dagli ingegneri per eseguire una serie di compiti utili. Viene usata per mescolare gli ingredienti nel boccale, per incorporare ingredienti durante la cottura, e per svuotare il boccale una volta che il cibo è pronto.

A cosa serve il beccuccio sulla spatola? Non ci crederai mai

Ma la spatola nasconde un segreto. Un segreto che potrebbe cambiare il modo in cui usi il tuo Bimby, e rivoluzionare in modo importante la tua esperienza in cucina. Come spiegato in un video TikTok dall’account Ilsolleticonelcuore, potremmo non sapere che la spatola serve a molto più che mescolare, incorporare e pulire a fondo il boccale.

A prima vista, infatti, sembra una semplice spatola. Ma se guardi più da vicino, noterai un dettaglio interessante: un piccolo beccuccio, o gancio, sulla parte superiore. L’avevi mai notato? Allora forse ti sarai chiesta a cosa serve. Beh, eccotelo svelato!

Questo piccolo gancio è un vero e proprio jolly: può essere usato per estrarre il cestello dal boccale. Ecco come funziona:

Prima di tutto, assicurati che l’uncino sia saldamente fissato nell’apposito incavo sul cestello. Ora, usa l’impugnatura della spatola per estrarre il cestello dal boccale. Puoi poi spostare il cestello nel lavello, per far defluire l’eventuale acqua. Infine, rimuovi la spatola togliendo l’uncino dall’incavo.

È un’operazione semplice, ma che può fare una grande differenza nella tua esperienza con il Bimby. Non dovrai più preoccuparti di bruciarti le dita cercando di estrarre il cestello caldo, o di rovesciare cibo durante il trasferimento.

Questo piccolo dettaglio della spatola del Bimby mostra quanto ogni pezzo di questo strumento sia pensato per facilitare il nostro lavoro in cucina. Quindi, la prossima volta che userai la spatola, ricorda di apprezzare la sua utilità nascosta. Se ami cucinare lo saprai bene: anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza nella tua cucina e nel tuo ambiente!