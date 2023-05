Terra amara, Demir Yaman (Murat Unalmis) ha una sorella identica a lui: somiglianza impressionante

Murat Unalmis è noto in Italia come l’attore che interpreta l’ambiguo Demir Yaman nella soap turca Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova).

Non a caso Murat Unalmis è seguitissimo sui social e, grazie a Terra Amara, oggi, in Turchia è diventato uno degli attori più pagati e apprezzati. Nella serie, il personaggio di Demir Yaman da lui impersonato è un elemento imprescindibile per lo sviluppo della storia e la tensione drammatica di ogni puntata. Senza l’affascinante imprenditore primo di scrupoli, il pubblico non si sarebbe affezionato tanto alla soap, andata in onda in Turchia dal 2018 al 2022.

In Italia, com’è noto a tutti i fan, le ultime puntate della quarta e ultima stagione della soap saranno trasmesse nel 2024. E i telespettatori sono assai curiosi di conoscere il desino di Demir e di sua moglie Zuleyha. Sono previste delle sorprese incredibili…

Ma cosa sappiamo di Unalmis, e in che modo l’attore è riuscito a conquistare così tanti fan? Murat parla spesso di sé sui sociel, dove condivide tanti scatti con la sua famiglia e ricordi. Ed è così che sappiamo che l’attore ha trascorso la sua infanzia a Kayseri prima di trasferirsi a Istanbul per frequentare il liceo. In quegli ha giocato per la squadra di basket del Fenerbahçe SK Dopodiché si è laureto e ha cominciato a studiare recitazione.

Da allora è apparso in numerose serie TV turche e in alcuni film. Murat ha avuto anche un ruolo da protagonista nella serie Yer Gök Aşk e nel 2018 ha raggiunto la fama internazionale nella serie drammatica in costume Bir Zamanlar Çukurova, cioè Terra Amara.

Demir Yaman e lo scatto con sua sorella: i due sono identici!

Sul suo canale Instagram, seguito da oltre cinquecentomila followers, l’attore condivide moltissime diverse foto delle sue giornate e scatti in compagnia della sua famiglia. Ultimamente è comparso in una foto insieme alla sorella. E tutti i fan sono rimasti sconvolti dalla somiglianza.

Nel post Murat le fa gli auguri per il suo compleanno. Nei commenti, oltre a confermare gli auguri, i fan dell’attore si stupiscono per l’incredibile somiglianza fra fratello e sorella. I due sono davvero due gocce d’acqua. Cambiano solo i capelli, dato che la sorella li ha tinti chiari. Mentre i lineamenti e il sorriso sono identici!

Nel 2010, Murat Unalmis ha sposato Birce Akalay, con la quale ha interpretato il ruolo principale nella già citata soap turca Yer Gök Aşk (2010-2013). I due attori hanno però divorziato nel 2012. Da quel momento Murat è single, anche se negli anni è stato associato dalla stampa turca a più partner.