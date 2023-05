Vite al limite, Dolly pesa 120Kg a 7 anni: il suo percorso finisce nel modo più inaspettato

In Vite al limite, Dolly ha raccontato di aver raggiunto 120Kg a 7 anni: il suo percorso è finito in maniera inaspettata.

Ogni storia raccontata in Vite al limite ha segnato il pubblico sia americano che italiano. Come possiamo intuire, alcune vicende hanno lasciato di più il segno proprio come accaduto con Dolly Martinez.

Il caso di Dolly Martinez nella clinica di Houston del Dottor Nowzaradan ha saputo tenere tutti con il fiato sospeso. La ragazza ha fin da subito mostrato una grande volontà di cambiamento dato che da tempo viveva con questo importante problema.

A soli 7 anni, ha ammesso, è arrivata ad un peso di 120Kg e la situazione, nel corso degli anni, non ha fatto altro che peggiorare portandola anche a problemi cardiaci e respiratori. Il suo percorso presentava anche una situazione familiare molto instabile e tutto questo ha portato ad un finale a dir poco inaspettato.

Vite al limite, il finale inatteso di Dolly Martinez: dal marito violento alla relazione poliamorosa

La storia raccontata da Dolly Martinez in Vita al limite è stata piuttosto delicata dato che la donna, all’epoca 25enne, viveva insieme ad un uomo violento e aggressivo. Una relazione che ha sorpreso tutti fin da subito e che è proseguita anche durante il programma.

Oltre a questa relazione complicata, i servizi sociali le hanno portato via sua figlia all’età di 6 anni dando la custodia alla madre. Queste situazioni hanno convinto Dolly a presentarsi davanti al Dr. Now. Il primo incontro ha subito sancito un duro percorso da intraprendere dato che la donna si è presentata con un peso di 269 Kg.

Il ripetersi del comportamento di suo marito hanno spinto, poi, Dolly a trasferirsi in un rifugio per senzatetto e lì ha incontrato un altro uomo. I due si sono fidanzati ma dopo 6 mesi si sono ritrovati senza casa. A seguito di tale situazione instabile e della mancanza della giusta quantità di perdita di peso, il Dottor Nowzaradan non ha consentito l’operazione di chirurgia bariatrica.

Al termine del suo percorso, Dolly aveva perso solo 40 Kg ma nonostante il mancato raggiungimento dell’obiettivo, tanti le hanno consigliato di proseguire la terapia affinché diventasse più forte mentalmente e risolvesse i suoi problemi. Del suo presente si sa davvero poco, alcune indiscrezioni parlano di una relazione poliamorosa e di un riavvicinamento a sua figlia che, oggi, ha più di 6 anni. La partecipazione a Vite al limite di Dolly Martinez ha lasciato sicuramente il segno, così come quella di Sarah che ha realizzato un autentico miracolo.