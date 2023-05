Diabete nei bambini: come scoprirlo subito e cosa fare | I sintomi che te lo rivelano

Conoscere i sintomi del diabete nei bambini è importante per intervenire tempestivamente e prevenire ulteriori complicanze.

Il diabete è caratterizzato da un aumento dei livelli di zucchero nel sangue (iperglicemia) per la carenza di insulina all’interno del corpo. L’insulina, che è un ormone, è importante perché regola la glicemia, ossia la quantità di zucchero nel sangue.

Inoltre, è una malattia cronica e autoimmune diffusa in tutto il mondo. Infatti, si stima che siano milioni le persone che ne soffrono. Richiede una gestione attenta e un trattamento costante per evitare complicanze a lungo termine. Esistono diversi tipi di diabete perché la malattia può sopraggiungere a ogni età e anche i bambini ne possono soffrire. Riconoscere i sintomi è il primo passo per intervenire in maniera tempestiva e garantire una diagnosi precoce.

Riconoscere i sintomi nel diabete nei bambini e dell’importanza del supporto della famiglia

Il diabete mellito di tipo 1 è la forma più comune nei bambini e nei giovani adulti. Questa forma di diabete è causata dalla carenza di insulina a seguito dell’autodistruzione delle cellule del pancreas (organo che produce l’insulina). Qualunque sia la causa del diabete, è una malattia molto seria che potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute del bambino, anche a lungo termine.

Per questo riconoscere i sintomi, che possono svilupparsi rapidamente, è fondamentale per una diagnosi precoce e trattare in maniera efficace la malattia. Tra l’altro, questi possono manifestarsi in modo graduale e spesso sono comuni ad altre malattie rendendo più difficile la diagnosi. Ecco i sintomi a cui i genitori dovrebbe fare attenzione:

Sete eccessiva (polidipsia);

Aumento della fame (polifagia);

Aumento della minzione (poliuria) anche di notte (nicturia);

Perdita di peso;

Senso di affaticamento continuo (astenia).

Quindi, se si sospetta il diabete in un bambino è importante consultare il pediatra il prima possibile. Sarà lui a effettuare un test di glicemia per confermare (o meno) l’eventuale diagnosi e stabilire il tipo di diabete.

Contro il diabete infantile, però, al momento non esistono molte cure, se non la somministrazione di una terapia sottocutanea, fastidiosa ma indolore. Consiste in una iniezione tramite un ago molto sottile inserito in un contenitore a forma di penna. Al suo interno è presente un microinfusore che contiene l’insulina che dovrà essere infusa nelle successive 24 ore.

In conclusione, il diabete nei bambini rappresenta una sfida per l’intera famiglia ma che può essere gestito attraverso terapie mediche, cambiamenti dello stile di vita e costante monitoraggio dei livelli di zucchero nel sangue. È importante che famiglia e pediatra lavorino insieme per aiutare il bambino a gestire la malattia in modo efficace e a vivere una vita piena e soddisfacente.