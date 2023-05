Far durare l’amore: il segreto è bilanciare appartenenza ed autonomia in questo modo sorprendente

Vi siete mai chiesti quale sia il modo migliore per far sì che un amore duri il più a lungo possibile? Ecco svelato il segreto.

Ormai l’abbiamo capito tutti, per far durare una coppia nel tempo, l’amore non basta. Perché un’unione abbia successo amore e attrazione sessuale non bastano da soli, possono portare due persone a stare insieme ma non assicurano rispetto, amicizia, una buona comunicazione e la capacità di gestire i momenti di crisi. In un mondo dove la precarietà la fa da padrone, spesso sperimentiamo la sensazione di essere liberi, autonomi e forti.

Allo stesso tempo però viviamo momenti di profonda tristezza e solitudine e non ci affidiamo al nostro partner. Non ci sono più i principi di “per sempre felici e contenti” ma si è passati a “starò con te fino a quando funzionerà” pur rimanendo la voglia di costruire un posto accogliente: la relazione.

Quanto è importante vivere insieme e felici: ecco come far durare l’amore

E’ essenziale quindi trovare qualcuno che ci accolga, che ci nutra e ci arricchisca, pur con tutte le differenze che si hanno. Si deve avere pazienza e trovare una giusto equilibrio tra diritti e doveri di coppia e libertà singola senza mancare di rispetto al partner.

Situazione decisamente difficile dove entrambe devono smussare qualche angolo di sé e rinunciare a qualcosa per il bene della relazione. Se si riesce nell’intento, la coppia potrà superare crisi o momenti di difficoltà con la comunicazione che deve essere pacata e portata a trovare una soluzione senza offendersi reciprocamente. Appartenersi pur rimanendo autonomi.

Questi argomenti vengono spiegati e approfonditi nel libro “Nuove coppie, nuove unioni” scritto da Alessandra Salerno e Aluette Merenda, In questo libro le autrici hanno cercato di identificare le dinamiche rispetto ad alcuni momenti; come la coppia durante l’adolescenza, durante la pandemia, durante l’età anziana, e interrogandosi sulle nuove coppie: dalle relazioni poliamorose, ai legami nati e cresciuti in rete, alle famiglie ricomposte e allargate, alle unioni omogenitoriali.

In sintesi, la psicologia delle relazioni amorose moderne, gli eventi destabilizzanti quali il tradimento o come citato prima, la pandemia e l’importanza del lavoro clinico con le coppie in crisi. Il volume si rivolge a psicoterapeuti famigliari e di coppia, agli studenti universitari a studiosi delle relazioni interpersonali, agli assistenti psicosociali e a quei professionisti che si trovano spesso a operare nel campo delle relazioni amorose.