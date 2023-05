Menopausa, quando sta per arrivare? Ecco i segnali che ci avvisano

Un periodo difficile nella vita di ogni donna e affrontare la menopausa: ecco nel dettaglio quali segnali la precedono.

Ogni donna durante la sua vita deve affrontare un periodo di cambiamenti che non sempre è facile gestire al meglio.

Questi cambiamenti arrivano dalla menopausa: tante donne sono terrorizzate dall’entrare in menopausa, spaventate dal poter prendere troppi chili in eccesso e dal sentirsi male per diversi anni fino alla conclusione di questa fase. Per arrivare preparate è meglio saper riconoscere quali sono i segnali che ci indicano che la menopausa è ormai sopraggiunta.

La menopausa e i suoi segnali: ecco come interpretare cosa dice il nostro corpo

La menopausa è quindi un momento di cambiamento naturale per il corpo di una donna che segna la cessazione definitiva del ciclo mestruale e l’esaurimento della capacità riproduttiva. Solitamente si verifica tra i 45 e i 55 anni. È bene sapere che i primi segnali della menopausa possono arrivare diversi anni prima dell’ultimo ciclo mestruale.

Diversi cambiamenti del corpo e delle funzioni di una donna possono indicare la transizione verso la menopausa e tra di essi troviamo: