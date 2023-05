Mestruazioni con coaguli: perché è importante verificare e cosa significa | Saperlo ti salva

Mestruazioni con coaguli? Impariamo a conoscerne la natura e la causa, è molto importante per la nostra salute!

Tutte le donne sono sempre molto attente ad ascoltare i segnali che vengono dal proprio corpo, sono abituate sin da piccole a sentire i cambiamenti del proprio corpo che cresce e che invecchia. Abbiamo a che fare con la gravidanza che certo in quanto a cambiamenti ci mette a dura prova, ma sappiamo affrontarli per portare a termine questa meravigliosa esperienza. Ma ogni mese della nostra vita siamo attente ad ascoltarci, perché siamo abituate ad avvertire il ciclo mestruale che, a seconda della fase della vita in cui ci troviamo, porta cambiamenti al nostro corpo.

Il periodo del ciclo mestruale dura più o meno un mese, tutte le donne sanno che durante questo periodo l’utero inspessisce le proprie pareti (endometrio) se non si presenta una gravidanza l’endometrio si sfalda per effetto degli ormoni e quindi abbiamo la mestruazione. Tutte sappiamo che il ciclo non è mai esattamente uguale tutti i mesi: ci possono essere gli stessi fastidi come il dolore al basso ventre o ai reni ma è sempre diversa l’intensità come anche diverso è il flusso del sangue. A volte possono esserci, in questa fase, dei coaguli di sangue; dobbiamo preoccuparci?

Mestruazioni con coaguli, da cosa dipendono e quando dobbiamo preoccuparci della loro presenza

I coaguli sono dei grumi di sangue che fuoriescono insieme alla perdita ematica del ciclo, generalmente sono meccanismi che il corpo usa per evitare emorragie: quando il nostro corpo è a rischio scatta una maggiore coagulazione del sangue che crea questi grumi. Durante il ciclo se abbiamo una perdita abbondante di sangue, è normale quindi che ci siano coaguli perché rappresentano una difesa dell’organismo da eventuali danni.

Ma ci sono situazioni in cui dobbiamo preoccuparci della presenza di coaguli.

In certi casi la presenza di coaguli deve metterci in allerta: quando abbiamo le mestruazioni irregolari e abbondanti potrebbero esserci degli squilibri ormonali. In particolare questa situazione può presentarsi in tre fasi della vita: durante le prime mestruazioni, nel puerperio, in menopausa. È importante che quando succede venga consultato un ginecologo che prescriverà degli esami specifici per i dosaggi ormonali.

Il momento in cui è più facile che avvengano episodi di coagulo è sicuramente il periodo della pre-menopausa; periodo in cui gli squilibri ormonali portano varie conseguenze tra cui l’assenza prolungata di ciclo mestruale , a volte anche per parecchi mesi, le cosiddette “vampate di calore”, l’aumento di peso. La presenza di coaguli è uno dei primi sintomi che preannuncia la menopausa, quindi è bene consultare subito il proprio ginecologo per avere una diagnosi certa.