Altro che creme e sieri: Victoria Cabello sembra più giovane di 10 anni perché ‘non lo ha mai fatto’

C’è un segreto grandissimo per la giovinezza mostrata da Victoria Cabello. A svelarlo è la conduttrice stessa: ecco perché sembra più giovane.

Tra le conduttrici più irriverenti della televisione italiana troviamo sicuramente Victoria Cabello. Ancora tantissimi ad oggi apprezzano Victoria Cabello non solo per la sua ironia tagliente, ma anche per il suo viso che nonostante il passare degli anni sembra sempre essere giovanissimo. Il segreto però non consiste in alcuna crema o siero, ma in una scelta fatta dalla presentatrice: le sue parole sorprendono tutti.

Victoria Cabello è una delle personalità più particolari del mondo dello spettacolo italiano. Grazie alle sue doti è riuscita a diventare una delle presentatrici più richieste tra la fine degli anni ’90 e gli inizi degli anni 2000. Nonostante questo negli ultimi anni la sua presenza sul piccolo schermo si è ridotta e non di poco. Dopo il grande successo di Pechino Express, la carriera di Cabello potrebbe avere una seconda giovinezza.

In passato la conduttrice ha portato in Italia dei programmi a dir poco moderni per i tempi come ad esempio Hitlist Italia e MTV On the beach, che riuscirono a far innamorare milioni di appassionati. In molti lodarono la Cabello per la sua conduzione fresca, irriverente e mai banale. Nonostante il passare del tempo però Victoria, almeno esteticamente, è riuscita a rimanere incredibilmente giovane. In questi giorni la conduttrice ha rivelato il segreto della sua giovinezza, scopriamo qual è.

Victoria Cabello svela il segreto della sua giovinezza: è grazie a questa scelta

Nonostante le 50 primavere sulle spalle, Victoria Cabello continua a conservare una pelle giovanissima. In questi giorni la conduttrice ha voluto svelare i segreti della sua eterna giovinezza e come molti potranno immaginare non c’entrano né creme, né sieri. A rivelarlo è la stessa conduttrice sulle pagine del settimanale ‘F’.

Il segreto della giovinezza di Victoria Cabello è proprio il fatto che la donna ha scelto di non avere figli. A dichiararlo è lei stessa nel corso della presentazione del programma ‘Viaggi pazzeschi’ che andrà in onda su Tv8 in compagnia di Paride Vitale, partner di avventure della Cabello durante la sua esperienza a Pechino Express. In questo momento la conduttrice ha rivelato al suo pubblico bastarsi senza dover dare conto a nessuno.

Inoltre la Cabello ha aggiunto che tutte le sue amiche sono fidanzate, sposate, e felici di questa situazione, ma che lei al momento non riesce a privarsi della sua libertà. Questa scelta secondo lei le toglie ben dieci anni di dosso. Ancora oggi Victoria non sente la necessità di avere un figlio, ma nonostante questo non ha mai avuto un sentimento di pentimento ed è felice delle scelte che ha fatto nella vita, visto che le hanno permesso di realizzarsi professionalmente.