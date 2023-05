Aumenta la fertilità: se mangi questo frutto crescono le probabilità di avere un figlio

E’ possibile aumentare la fertilità semplicemente mangiando i giusti alimenti. In particolare, c’è un frutto che accresce le probabilità di avere un figlio.

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per mantenere l’organismo in salute. Oltre a ciò, può essere utile sapere che ci sono alimenti che accrescono le probabilità di avere un figlio. Si tratta di un frutto in particolare che si caratterizza per l’elevata quantità di nutrienti.

In questo articolo, andremo ad approfondire una questione che interesserà a molti in quanto il frutto in esame può aumentare la propria fertilità. Si tratta senza ombra di un alimento che non può mancare all’interno della dieta di ognuno. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Aumentare la fertilità, l’alimento che non può mancare

Per aumentare la propria fertilità è importante fare attenzione agli alimenti che si consumano. A tal proposito, esiste un frutto che gli esperti considerano davvero benefico. Si tratta peraltro di un cibo estremamente versatile che si presta a tantissime preparazioni.

Il frutto a cui ci stiamo riferendo è l’avocado che stando a quanto rivelano i medici può migliorare la propria fertilità. Il motivo risiede nel fatto che si tratta di un alimento ricchissimo di nutrienti che fungono da vero e proprio booster. Oltre al fattore età, infatti, ad aumentare la possibilità di rimanere incinta può contribuire anche l’alimentazione. Nello specifico, il predetto frutto costituisce una ricca fonte di vitamine tra la B6, B12, C, E, D. Da citare è anche l’elevato apporto di sali minerali come, ad esempio, lo zinco. In particolare quest’ultimo è fondamentale per la produzione dello sperma. Una sua eventuale carenza può essere associata ad infertilità nell’uomo.

In molti peraltro non sono a conoscenza della presenza nell’avocado del coenzima Q10. In questo caso, in particolare, si tratta di un elemento essenziale per il buon funzionamento dell’apparato riproduttivo. Ciò vale peraltro sia per le donne che per gli uomini. Ma non è finita qui dal momento che il frutto in esame è anche ricco di acidi grassi omega 3 e omega 9. Si tratta in entrambi i casi di sostanze assolutamente benefiche, efficaci contro i radicali liberi che causano l’invecchiamento precoce delle cellule.

Nello specifico, comunque, stando ad una ricerca condotta dai ricercatori della Boston University, l’adozione di uno stile di vita sano e dunque di un’alimentazione equilibrata può aiutare ad aumentare le probabilità di restare incinta. In questo senso l’avocado risulta essere un alimento che non può assolutamente mancare. Oltre a ciò è stato dimostrato che svolgere almeno 5 ore di attività fisica alla settimana, anche leggera, aiuta ad aumentare di molto la propria fertilità.