Nascondere le occhiaie con la tecnica del triangolo: utilissima, svelata dagli esperti

La tecnica del triangolo per coprire le occhiaie sta spopolando sul web. Lo dicono i make up artist e basta provarla per crederci!

Le occhiaie sono delle fastidiose discromie cutanee. Ossia, delle zone dove la nostra pelle perder il classico colorito e assume tonalità scure o violacee. Il tutto, nel caso delle occhiaie appunto, sotto gli occhi.

Chi le ha, sa bene che questi aloni scuri fanno ormai parte della propria vita e le speranze di disfarsene sono ridotte al minimo! L’unica soluzione per farle sparire, almeno per un po’, è quella di trovare il modo giusto per truccarsi e così, uniformando l’incarnato, dir loro “addio”. Già, ma come truccarsi? Come evitare che queste ricompaiano dopo un paio d’ore che si è fuori di casa? La soluzione in questo momento sembra essere quella di sfruttare la tecnica del triangolo per le occhiaie.

Ne parlano tutti, dagli esperti di make up agli influencers su TikTok, casa natale di questa idea così semplice, ma efficace. Vi abbiamo incuriosito? Siete pronti per scoprire come nascondere le occhiaie con questa tecnica utilissima?

Cosa sono le occhiaie e come provare la tecnica del triangolo per farle sparire

Prima di entrare nel vivo della tecnica del triangolo dobbiamo conoscere bene cosa sono le occhiaie. Capito che si tratta di discromie è bene anche analizzare quali sono i fattori che le causano.

Prima di tutto c’è l’ereditarietà, ma il motivo più classico è la stanchezza e la mancanza di sonno. Concorrono nella creazione delle occhiaie anche lo stress, fattori ambientali, irritazioni oculari, invecchiamento. Cercare di ridurle può sembrare una mission impossibile, ma in realtà ci sono delle creme, dei sieri e dei patch che aiutano proprio a ridurre la discromia. Sicuramente però, farle sparire del tutto non è una possibilità concreta. E allora, come spesso succede, è il make up a venirci incontro.

La tecnica del triangolo per far sparire le occhiaie è piuttosto semplice. Basta munirsi di una spugnetta per sfumare il fondotinta e un correttore che sia perfettamente in linea con il colore dell’incarnato della vostra pelle. A questo punto, con il correttore stick, meglio se sottile tipo una piccola penna, iniziamo a disegnare un triangolo proprio sotto l’angolo interno degli occhi. Con lo stesso correttore colorate l’interno e poi, con la spugnetta si inizia a sfumare muovendosi verso l’esterno del volto. In pochi istanti vi renderete conto che questa tecnica è nettamente più veloce ed efficace per coprire le occhiaie di quanto non abbiate fatto fino ad ora. Provare per credere!