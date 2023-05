Sei ancora in tempo per richiedere questi bonus per il 2023: scopri i requisiti necessari

Se vuoi ricevere un incentivo sei ancora in tempo, ecco come fare. Il 2023 è ricco di bonus ancora attivi, sarebbe un peccato sprecarli.

I bonus fanno sempre gola, ed è giusto richiederli se si è beneficiari. Il 2023 è un anno ricco di bonus e molti sono ancora attivi, perché sprecarli? Vediamo come ottenerli e come fare richiesta. Molti di questi bonus sono davvero interessanti e danno la possibilità di ricevere agevolazioni in molti ambiti. Vediamo come fare richiesta e soprattutto se rientriamo nella casistica di coloro che possono ricevere il bonus.

Ovviamente questi bonus, di solito sono in base al reddito e quindi in base all’ISEE del nucleo familiare. Di tutti quelli che si possono richiedere nel 2023 molti sono ancora attivi e sono stati riconfermati dal governo Meloni. Questi bonus ovviamente riguardano i rincari su luce, gas e bollette in generale. Insomma, il caro vita. Detto questo ora non ci resta che scoprire come riceverli e come fare domanda se ci spetta il bonus.

Ottieni questi bonus in base al tuo reddito ISEE, come riceverli tutti entro il 2023

Dei bonus ci sono quelli della carta risparmio e del reddito alimentare, per aiutare le famiglie in difficoltà. L’indicatore della situazione reddituale come detto in precedenza, è indispensabile per ottenere questi bonus 2023. Detto questo, c’è anche da considerare che secondo dati INPS, il 56% delle famiglie italiane ha un ISEE sotto i 10.000 euro, dunque questi bonus spetterebbero davvero a molte famiglie. Ma come richiederli?

Vediamo dunque quali sono questi bonus e come possiamo ottenerli. Il governo Meloni come detto in precedenza, ha confermato questi bonus per il 2023 per aiutare le famiglie in una situazione difficile. Molti di questi ovviamente comprendono il caro bollette, la spesa gas ecc. Quelli previsti sono:

Carta acquisti e Carta Risparmio Spesa, per le famiglie in difficoltà con i beni di prima necessità.

per le famiglie in difficoltà con i beni di prima necessità. Reddito alimentare.

Bonus sociale bollette gas, luce ed acqua per il caro vita in generale, che nei mesi scorsi è stato davvero un a piaga per il nostro Paese.

Bonus Università 2023 , per gli studenti che non vengono mai aiutati abbastanza.

, per gli studenti che non vengono mai aiutati abbastanza. Conto corrente a costo agevolato.

Esonero canone Rai 2023.

Tutti questi bonus sono ancora fruibili nel 2023 ma ricordiamo che l’indicatore della situazione reddituale è indispensabile per poterli ricevere. Se il vostro ISEE rientra, non aspettate altro tempo, poi potrebbe essere troppo tardi.