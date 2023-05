Test personalità | Dimmi come indossi le perle e ti dirò cosa apprezzi nella vita

In che modo indossi le perle? Scegli una tra le immagini del seguente test della personalità e ti diremo che cosa apprezzi di più nella vita.

L’essere umano è sempre stato affascinato dalla perle, fin dall’antichità. Il merito è della loro semplicità ed eleganza, che le rendono perfette per valorizzare il nostro aspetto con accessori come collane, orecchini o fermagli per capelli originali. Ognuno di noi potrebbe avere preferenze diverse quando si tratta di scegliere una gemma da poter sfoggiare. Il modo in cui una persona le indossa, potrebbe dire molto della sua personalità. Qual è la tua scelta tra le immagini che vedi nel test sottostante?

Secondo alcuni esperti, le perle sono state i primi gioielli a catturare il nostro interesse. Già ai tempi degli antichi Egizi venivano rinvenute nel fiume Nilo ed erano popolari tra i cittadini più agiati, in quanto simbolo di potenza e benessere. Lo stesso vale per i Romani, che erano soliti regalare le perle come segno di amore alle loro consorti. Il processo che porta alla loro formazione è decisamente interessante: tutto inizia quando un elemento irritante si infila nel guscio di un mollusco, come ad esempio la sabbia.

A questo punto, l’animale emette la madreperla per potersi proteggere. Questa finisce con l’avvolgere l’agente irritante. Nel corso dei secoli, da cultura a cultura, sono stati affibbiati significati diversi alle perle, che solitamente vengono collegate alle emozioni di coloro che le sfoggiano, ma anche alle lacrime (che siano di dolore o di felicità). In questo test della personalità proveremo ad affidarci proprio a questi gioielli per capire a cosa tieni veramente nella vita: in base alla tua risposta, potremo mettere in evidenza determinati aspetti del tuo carattere.

I risultati del test della personalità: le perle ti rivelano chi sei

Se hai scelto la prima immagine e sei abituata ad indossare orecchini di perle, possiamo dire che sei una persona dotata di una grande sensibilità. Il comportamento degli altri influenza molto il tuo umore e ciò ti rende alquanto vulnerabile. Nella vita, le tue emozioni sono ciò che più ha importanza per te. Per questo motivo segui sempre il tuo cuore. L’unico consiglio che possiamo darti è provare a dare meno adito a quello che fanno e dicono le altre persone: non lasciarti scoraggiare da chi ti giudica e credi in te stessa.

Se hai scelto l’anello, hai una forte vena romantica e ti piacciono gli accessori di classe. Sei determinata a raggiungere i tuoi scopi e, per poterlo fare, ti concentri costantemente sui tuoi piani. Non riuscire ad ottenere i risultati sperati ti fa sentire abbattuta. Ciò a cui tiene di più sono le azioni e le attività che ti metti in testa di realizzare e che porti a termine. Talvolta finisci col lasciare in disparte amici e famigliari, pensando solamente ai tuoi progetti. Ti consigliamo di dare più spazio alle persone a cui vuoi bene. Non te ne pentirai sicuramente.

Se preferisci le collane di perle, ideali per chi ha gusti particolarmente raffinati, vuol dire che hai un carattere pratico e sei una persona realista. Ciò che per te conta maggiormente sono i fatti, le cose concrete, e molto spesso tendi a dare poca importanza ai sentimenti. Dovresti provare a dare retta anche alle tue emozioni: ti aiuterà a vivere più serenamente e a non affrontare i periodi più duri in solitudine. Infine, abbiamo i fermagli per capelli, diventati una tendenza in tempi recenti.

Se hai scelto l’ultima immagine, significa che sei una persona creativa, alla quale piace esprimersi attraverso lo stile. Vedere che i tuoi piani non ricevono la giusta attenzione – o che vengono scartati – ti fa sentire demoralizzata. La cosa più importante per te sono i tuoi pensieri e ti lasci guidare sempre dalle tue emozioni e dalla tua immaginazione. Dovresti provare a focalizzarti meno su te stessa e guardare il mondo che ti circonda con occhi diversi: potresti imparare tanto e trovare nuove fonti di ispirazione.