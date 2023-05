Tuo figlio non smette di piangere? Usa questi trucchetti, si calmerà subito

Sei disperata perché non riesci a calmare tuo figlio dal pianto? Scopri come fare in poche semplici mosse.

I bambini esprimono molte delle loro emozioni e stati d’animo attraverso il pianto, ma spesso questo può diventare quasi incontrollato e difficile da gestire.

Ovviamente per una mamma vedere che il proprio bambino soffre così tanto non è per niente una bella esperienza, è proprio per questo vi lasciamo qui dei consigli e in particolar modo delle frasi che potete utilizzare quando vostro figlio si trova in un momento di crisi o di tristezza estrema.

Le frasi da dire a tuo figlio quando sta piangendo

Innanzitutto quando un bambino è triste e piange è importante per i genitori non innervosirsi né tantomeno agitarsi: i bambini percepiscono le emozioni dei genitori e approcciarsi a loro con calma è già un ottimo inizio per gestire al meglio la situazione.

Ecco 7 frasi che di sicuro lo aiuteranno e lo faranno sentire al sicuro grazie a te: