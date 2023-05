Far asciugare i vestiti senza asciugatrice: ti basta un lenzuolo e risparmi tempo e soldi

C’è un trucco geniale ed economico per asciugare i vestiti velocemente e in modo economico: ecco il trucco del lenzuolo.

Non stiamo vivendo certamente un bel periodo, anzi. Purtroppo la situazione economica è parecchio complicata e le persone che stanno soffrendo ogni giorno sono davvero tantissime. Con la svalutazione della moneta che continua ad aumentare in modo preoccupante e gli stipendi che si abbassano in maniera piuttosto netta e continua, ecco che sempre più cittadini sono alla ricerca anche del più piccolo escamotage per risparmiare qualcosa e provare ad arrivare a fine mese.

Una delle voci più pesanti per il bilancio di ogni famiglia è rappresentata dalle bollette. I costi di luce, gas e acqua aumentano continuamente. E con la guerra tra Russia e Ucraina in corso, la situazione è diventata assolutamente invivibile. Ciò causa problemi enormi a tutte le casalinghe italiane, che devono trovare modi intelligenti per far quadrare i conti e riuscire comunque ad avere una vita dignitosa e funzionale. Ecco perché non potete non sapere il trucco del lenzuolo.

Spesso si ricorre all’uso dell’asciugatrice per dimezzare in tempi brevi il bucato bagnato dopo le lavatrici. Con questo elettrodomestico è possibile avere sempre vestiti freschi e puliti in poche ore, perfetto per aumentare la produttività e per non dover sottostare ai caprici del tempo e alle complesse operazioni di stesura e gestione del bucato. Questo però, come ogni cosa che ci facilita la vita, comporta dei costi non indifferenti.

Trucco del lenzuolo, cosa ti serve per asciugare il bucato in modo economico

Se volete continuare ad asciugare il vostro bucato in modo semplice e veloce, nonché economico, senza l’utilizzo della asciugatrice allora dovete utilizzare il trucco del lenzuolo. Per farlo basta veramente pochissimo e proprio come un’asciugatrice ti garantirà risultati a dir poco incredibili, senza i costi dell’elettrodomestico.

Innanzitutto lava il tuo bucato in lavatrice come sempre. Meglio se scegli un programma con una forte centrifuga finale, dato che renderà l’intero processo molto più veloce ed efficace. A quel punto porta il suo stendino in casa ed aprilo normalmente. Procedi quindi a mettere il tuo bucato sullo stendino, come faresti normalmente all’aperto. Ora entriamo nel vivo di questa tecnica.

Avvicina lo stendino con il bucato bagnato al termosifone di casa, acceso ovviamente. Una volta fatto questo prendi un grosso lenzuolo asciutto e pulito, e rinchiudi il termosifone e lo stendino sotto il suo tessuto. In questo modo creerai una sorta di camera d’aria calda, un forno a bassa temperatura, con il calore che rimarrà intrappolato e asciugherà i panni bagnati. Dopo qualche ore magari gira lo stendino ed ecco che avrai il bucato fresco, profumato e ben asciugato.