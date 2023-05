Il viaggio in treno mozzafiato più bello che puoi fare è in Italia: resterai sbalordito

Fare un viaggio è un’esperienza meravigliosa e in Italia ve ne è uno da fare in treno che lascerà tutti a bocca aperta: ecco cosa c’è da sapere in merito.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’Italia è un posto meraviglioso da visitare dal momento che vi sono diversi luoghi davvero mozzafiato. Forse non tutti sanno, però, che vi è la possibilità di fare un viaggio in treno e godere di un paesaggio davvero singolare e che lascerà tutti senza parole.

Chiaramente questo non è di certo l’unico viaggio da poter fare nel Bel Paese, ma il paesaggio che offre risulta essere molto suggestivo e può essere ammirato sia in estate che d’inverno, chiaramente durante quest’ultima stagione la neve domina questi luoghi.

Il viaggio in questione è quello che prevede l’utilizzo del trenino Rosso del Bernina. Questo particolare mezzo di trasporto consente di partire dall’Italia ed arrivare in Svizzera.

Il trenino passa per le Alpi e raggiunge anche vette davvero alte. Come anticipato, i paesaggi che si possono ammirare sono davvero incredibili ed è sicuramente un percorso da fare. Di seguito, tutte le informazioni relative al viaggio in questione.

Viaggio in treno in Italia: tutte le informazioni sul Trenino Rosso del Bernina

Come anticipato, il Trenino Rosso del Bernina consente di arrivare in Svizzera dall’Italia, ma quali sono le fermate? Il treno ferma in ben dodici stazioni e comincia da Tirano per terminare a Saint Moritz. Chiaramente, la vista è incredibile e prima o poi potrebbe essere molto bello organizzare un viaggio del genere.

Ma quali sono i costi e la frequenza con cui è possibile usufruire del trenino? Il costo cambia rispetto alla carrozza scelta. Vi è, infatti, la possibilità di usufruire del biglietto normale oppure panoramico con una vista a trecentosessanta gradi.

In più vi è la possibilità di prendere il treno in questione quando si vuole, infatti, la frequenza è ogni sessanta minuti, ma attenzione perché non vi è la possibilità di prenotazione. Per quanto concerne i costi, rispetto alla carrozza panoramica, questi si aggirano attorno ai settanta euro sia per quanto riguarda la partenza che il ritorno.

Se, invece, si vuole acquistare il biglietto “base” allora il costo si aggirerà intorno ai sessanta euro. Per l’acquisto e conoscere un preventivo è consigliabile recarsi sulla pagina ufficiale in cui vi sono anche ulteriori informazioni e una sezione “domande frequenti”.