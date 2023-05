Nessuno pulisce mai questa parte del frigorifero: è un covo di batteri, ti converrebbe iniziare subito

Il frigorifero, ormai si sa, dev’essere pulito in maniera minuziosa eppure spesso ci si dimentica di una parte di questo: ecco perché è importante.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il frigorifero domestico dev’essere pulito nel migliore dei modi eppure spesso ci si dimentica spesso di pulire una parte molto importante: ecco cosa c’è da sapere e perché è importante.

La pulizia dei diversi dispositivi domestici è fondamentale per avere la propria casa in ordine e soprattutto priva di batteri. Pulire in maniera minuziosa elettrodomestici come forno, lavatrice e frigorifero risulta molto utile per evitare che questi diventino ricchi di batteri e compromettano alimenti e vestiti.

Spesso, però, magari per la fretta oppure perché non si presta attenzione, alcune parti degli elettrodomestici vengono dimenticate.

Forse non tutti sanno che le guarnizioni del frigo, anche se dopo diverso tempo, si sporchino e diventino macchiate. Ovviamente anche in questo caso, vi sono diversi rimedi da poter utilizzare per le pulizia delle guarnizioni e che sono davvero facili da mettere in pratica.

Guarnizioni del frigorifero sporche? Nessun problema: ecco i facilissimi rimedi

È sicuramente vero che alcuni dispositivi elettronici che si utilizzano in casa possono essere davvero complicate da pulire e le guarnizioni ne sono sicuramente un esempio. Queste, però, si sporcano facilmente ed è quindi importante ingegnarsi per capire come renderle pulite il prima possibile.

Com’è noto, il frigo domestico conserva gli alimenti e di conseguenza è fondamentale che questo sia pulito il più possibile proprio per evitare che lo sporco contamini gli alimenti e che i batteri proliferino. Come anticipato, le guarnizioni del frigo possono risultare davvero molto sporche ed inoltre essere molto complicate da pulire.

Vi sono, però, diversi metodi per pulire al meglio le guarnizioni e di seguito ne saranno spiegati alcuni. Il primo metodo prevede che le guarnizioni si inumidiscano con un po’ di acqua ed in seguito, mediante uno spazzolino ed un po’ di dentifricio, vi è la possibilità di eliminare lo sporco. Infine, con un panno, si potranno asciugare le guarnizioni.

Per quanto concerne, invece, il secondo metodo è necessario utilizzare la candeggina. Dal momento che questo prodotto può essere pericoloso è necessario utilizzare i guanti, togliere tutti gli alimenti presenti in frigo e evitare che la candeggina entri in contatto con la cute per evitare di irritarla.

La candeggina può essere usata mediante un contenitore a spray direttamente sulle guarnizioni. In seguito, però, bisognerà lasciare in posa per pochi minuti ed in seguito risciacquare il tutto con acqua. Per far si che il frigo resti sempre pulito potrebbe essere utile fare questi semplici passaggi almeno una volta ogni trenta giorni.