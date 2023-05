Odore di fritto addio per sempre: ecco come liberarsene in modo facile

Tutti odiano l’odore di fritto, ma in pochissimi sanno come sbarazzarsene: con questo trucchetto te ne libererai in poco tempo.

Hai invitato la tua comitiva a casa e vuoi preparare qualcosa di sfizioso e gustoso allo stesso tempo? Che ne dici, magari, se organizzi una cena a tema pub? A partire da panini con hamburger, salsicce o cotoletta fino a stuzzichini e un’abbondante porzione di patatine fritte, puoi stare sicura di riuscire ad accontentare i gusti di tutti. Sappiamo già, però, quello che stai pensando: come eliminare poi l’odore di fritto? C’è un trucchetto geniale, che forse nemmeno tu conosci, in grado di rimuovere qualsiasi tipo di puzza in poco tempo.

Chi adora cucinare cibi fritti sa benissimo che rimuovere il cattivo odore dalla cucina è davvero impossibile. Seppure si faccia arieggiare per tantissime ore la casa o, addirittura, si abbiano i deodoranti per ambienti più impensabili, nessuno riesce a sbarazzarsi di questo malodore in poco tempo. Che cosa fare, quindi, in una situazione del genere? Se non si ha intenzione di rinunciare ad un sapore del genere, come bisogna agire?

A venirci in aiuto in una tale soluzione, è un semplicissimo ingrediente. Tutti, molto probabilmente, ce l’hanno in casa, ma in pochi immaginano possa essere utile per questa pratica.

Eliminare l’odore di fritto in poco tempo è possibile: ti bastano poche foglie di questo

Ti è sempre stato detto che l’odore di cibo fritto fosse impossibile da rimuovere? Evidentemente, ti hanno sempre mentito! Con questo trucchetto geniale, infatti, avrai la possibilità di sbarazzarti di qualsiasi cattiva puzza in men che non si dica. Metterlo in pratica, ti assicuriamo, è davvero semplicissimo, ma soprattutto ti darà la possibilità di friggere tutto quello che vuoi senza temere strani odori per casa.

L’ingrediente ‘segreto’ da prendere in considerazione per eliminare la puzza di frittura in casa è solo uno: l’alloro! Davvero incredibile, non trovi? Se ne hai già qualche foglia in casa, sappi che stai già a metà dell’opera. In questo caso, infatti, puoi usarla in questi due modi:

Puoi inserire qualche foglia di questa pianta ‘miracolosa’ nella bottiglia dell’olio in modo da aromatizzare il contenuto;

Hai la possibilità di usare qualche foglia di alloro all’interno della padella con l’olio bollente. In questo modo, l’odore della pianta si diffonderà per tutta la casa.

Semplici trucchetti, quindi, che – se messi in pratica accuratamente – possono risolverti un gran problema.