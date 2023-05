Palloncini colorati, ecco come puoi usarli per rendere delle vecchie bottiglie bellissime: sarà subito festa

I palloncini colorati sono molto più versatili di quanto pensi. È possibile usarli per rendere bellissime le vecchie bottiglie, sarà subito una fantastica festa.

Ogni volta che si parla di addobbare a festa è impossibile non pensare ai palloncini, dato che sono i grandi protagonisti. Svolazzanti, belli e colorati, regalano quel tocco di allegria alle occasioni speciali da festeggiare. Ma non tutti sanno che questo è solo uno dei tanti usi che si possono fare di questi oggetti. Non tutti conoscono la loro splendida e stupefacente versatilità.

Tutte le feste che si rispettino hanno i palloncini colorati come addobbo perfetto per donare all’ambiente allegria e colore, soprattutto quando si tratta di festeggiamenti per i bambini, ma non solo. Si tratta di un elemento indispensabile per tutte le ricorrente, sia per celebrare i compleanni, ma anche per festeggiare nascite, comunioni o altri tipi di feste.

Ciò che sfugge alla maggior parte delle persone è la loro capacità di adattarsi a più livelli. Si possono usare come stampo per delle varie creazioni che possono essere rimosse in un secondo momento. In pratica, con un po’ d’ingegno, possono essere degli effetti originali. Tra le altre cose, si possono usare per rendere le vecchie bottiglie belle e colorate. Andiamo a vedere come fare.

Palloncini colorati per decorare le bottiglie: ecco come renderle bellissime

In tutte le case ci sono delle vecchie bottiglie in vetro che non si usano più. Non tutte le persone sanno che, invece di buttarle, si possono tranquillamente riciclare durante le feste. Sembra impensabile, ma i palloncini sono perfetti per questo fine. I passaggi da fare sono pochi e molto semplici.

Per prima cosa bisogna selezionare le bottiglie da decorare e svuotarle. Quelle ideale sono di piccola o media dimensione, come quelle delle birre, per intenderci. In seguito prendere una busta di palloncini tutti colorati. Queste sono gli unici articoli che ti servono.

Prendere un palloncino e gonfiarlo, così da allargarlo e poterlo usare nel migliore dei modi. Una volta fatto, prendere una bottiglia e capovolgerla con la bocca in giù. Allargare per bene il palloncino e iniziare ad infilarlo dalla base così da coprire tutta la bottiglia, stando sempre attenti a non bucarlo.

Una volta fatti questi passaggi, sistemare per bene il palloncino e farlo aderire per bene a tutta la bottiglia. Il risultato sarà strepitoso e avrete tante bottiglie colorate, perfette in ogni occasione.