Perché Ronciglione, il paese di Mengoni, è un borgo che vi lascerà senza fiato: da visitare subito

L’Italia è ricca di paesi meravigliosi come Ronciglione il borgo di Marco Mengoni: ecco perché è assolutamente da visitare subito.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’Italia è ricca di borghi meravigliosi e tutti da visitare, tra questi vi è Ronciglione il paese che ha dato i natali a Marco Mengoni: ecco perché è così speciale.

L’Italia è un luogo ricco di meraviglie e tra queste vi è il bellissimo borgo di Ronciglione. Questo paese, durante la decida edizione de “Borgo dei Borghi” è arrivato in cima alla classifica accaparrandosi il tanto amato ed ambito titolo. La notizia della vittoria è arrivata mediante la trasmissione televisiva “Kilimangiaro” in onda su Rai tre. Ronciglione, però, non è solo, ma sul podio vi sono anche un borgo sardo ed uno siculo.

Il borgo in questione è situato nel Lazio, provincia di Viterbo. Gli abitanti sono circa 8.300 e nel centro storico vi sono duecentosette abitanti. Il borgo è caratterizzato da blocchi di tufo ed intorno vi sono i monti Cimini e nei pressi vi è anche il lago di Vico. Insomma, un luogo davvero meraviglio e da visitare in qualsiasi momento dell’anno.

Il borgo di Ronciglione è da visitare assolutamente: ecco perché è così speciale

Come anticipato nel paragrafo precedente, Ronciglione, il borgo dov’è nato il celebre vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni, è un paesino davvero meraviglioso ed assolutamente da visitare il prima possibile.

Forse non tutti sanno, che il borgo in questione ha “due volti”. Pur essendo molto piccolo, Ronciglione ha un anima sia medievale che rinascimentale. Infatti, chi ha già visitato Ronciglione, avrà sicuramente notato che il centro del paese è medievale ed è caratterizzato dalla Chiesa della Provenza.

Questa, infatti, si trova proprio su un picco fatto di tufo. Per quanto concerne, invece, la parte rinascimentale barocca, questa è situata nel Duomo. Chiaramente, in un borgo così vissuto ed amato non possono di certo mancare i tanti eventi che caratterizzano il luogo.

Tra questi vi è il Palio di San Bartolomeo ed anche il carnevale. Il primo risulta essere molto importante soprattutto perché descrive proprio la storia del borgo. Il carnevale, invece, è annoverato tra i dieci più belli del Bel Paese.

Il sindaco locale, Mario Mengoni, dopo la vittoria del borgo a “Borgo dei Borghi”, non ha trattenuto la sua felicità. Il primo cittadino, infatti, ha spiegato che tale vittoria è una grande emozione ed un traguardo importantissimo. Insomma, tra le mete italiane da visitare Ronciglione non può di certo mancare.