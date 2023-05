Viaggi a Roma: Piovono petali di rose, nella Capitale tutti a bocca aperta per l’evento straordinario da non perdere. Tutte le informazioni utili.

C’è un evento che si terrà tra qualche giorno a Roma che forse non tutti conoscono ma che è di una bellezza eccezionale. Si tratta di uno spettacolo straordinario che si tiene in un luogo storico e centrale della Capitale, in occasione di una ricorrenza importante. Forse lo conoscete già, se invece non lo conoscete scommettiamo di aver suscitato la vostra curiosità.

L’evento, come abbiamo anticipato nel titolo consiste in una pioggia di petali di rose. Una coreografia emozionante che viene organizzata ogni anno nel Pantheon di Roma, in occasione della celebrazione della Pentecoste. Chi è di Roma sicuramente conosce questa iniziativa, mentre chi viene da fuori forse non la conosce e se sarà nella Capitale proprio nei giorni della Pentecoste non dovrebbe perderla.

Il Pantheon di Roma è uno dei monumenti più straordinari al mondo, ammirarlo in una pioggia di petali di rose è un’esperienza unica. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Piovono petali di rose nella Capitale, l’evento imperdibile

In occasione della Pentecoste, si tiene ogni anno nel Pantheon di Roma una tradizione molto sentita, da romani e visitatori, la pioggia di petali di rosa dall’oculus della cupola. L’oculus è la famosa apertura situata sulla sommità della cupola del Pantheon e costituisce la caratteristica principale di questo antichissimo edificio. Si tratta di un tempio risalente all’epoca dell’antica Roma che successivamente è diventato una chiesa, la Basilica di Santa Maria della Rotonda o ai Martiri.

Quest’anno la domenica di Pentecoste sarà il 28 maggio e in occasione della ricorrenza sarà ripetuto il lancio dei petali di rosa nel Pantheon. Come da tradizione, prima sarà celebrata la Santa Messa, poi i Vigili del Fuoco di Roma faranno cadere dall’oculus i petali di rosa rossa, contenuti in 12 sacchi, fino a ricoprire il pavimento del Pantheon. Uno spettacolo suggestivo e simbolico da non perdere per nulla al mondo.

Il lancio dei petali, infatti, vuole ricordare la discesa dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa. La Pentecoste è la solennità cristiana che celebra l’effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, e la nascita della Chiesa. Si chiama Pentecoste, che in greco antico significa cinquantesimo, perché si tiene nel cinquantesimo giorno a partire dal giorno di Pasqua compreso. La data cambia a seconda di quando cade la Pasqua.

La tradizione del lancio dei petali di rosa rossa dall’oculus della cupola del Pantheon era stata sospesa per diversi anni. Poi è ripresa nel 1995 e da allora è un appuntamento imperdibile per i romani, i pellegrini e i turisti.