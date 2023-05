Bonus spesa | In arrivo fino a 400 euro: i requisiti per richiederlo

Buone notizie per molte famiglie perché il bonus spesa è in arrivo e la carta acquisiti è praticamente pronta. Ecco come ottenerla.

Il 12 maggio 2023 nella Gazzetta Ufficiale il ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste ha pubblicato il decreto attuativo (numero 110/2023) per il bonus spesa.

Previsto nella legge di Bilancio 2023 il decreto contiene le regole per ricevere un sostegno economico di circa 400 euro. I beneficiari dovranno essere in possesso di determinati requisiti senza i quali non potranno ricevere questo contributo economico. Scopriamo di cosa si tratta e come richiederlo

Bonus Spesa: come funziona e a chi spetta la carta acquisti 2023

Nello specifico, il bonus spesa è un contributo economico una tantum di quasi 400 euro (per la precisione: 382,5 euro) che i beneficiari possono utilizzare per l’acquisito di prodotti alimentari.

Si precisa, però, che i circa 400 euro non saranno erogati “materialmente” perché il bonus si presenta in forma di carta acquisti da utilizzare presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa del ministero dell’Agricoltura.

Potranno ottenere il bonus spesa solo le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 15 mila euro annui e iscritti all’Anagrafe della popolazione residente. Inoltre, come si legge nel testo della legge, il contributo non sarà erogato, invece, ai nuclei familiari che già ricevono:

reddito di cittadinanza;

reddito di inclusione;

qualsiasi altra misura di sostegno alla povertà.

Inoltre, saranno esclusi anche le famiglie nelle quali un componete percepisce una delle seguenti misure:

Naspi, Nuova assicurazione sociale per l’impiego;

DIS-Coll, Indennità mensile disoccupazione per i collaboratori;

indennità di mobilità;

CIG, ossia Cassa integrazione guadagni;

fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito.

Insomma, qualsiasi forma di integrazione salariale o di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, purché sia erogata dallo Stato.

Come già detto, l’importo della carta acquisti è di 382,50 euro che potranno essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità. Sono esclusi le bevande alcoliche.

Cosa prevede il decreto e come si ottiene la carta acquisti

Il decreto prevede che saranno assegnate un milione e 300 mila carte acquisti. L’INPS invierà ai comuni un elenco con i beneficiari che necessitano di aiuti e le carte da assegnare.

Tenendo conto dell’ISEE più basso, saranno prese in considerazione per prima le famiglie con almeno tre componenti di cui uno minore di 14 anni. Seguiranno poi le famiglie composte da almeno tre componenti in cui ci sia un under 18 e, infine, le famiglie composte da almeno tre persone.

Entro il 12 giugno l’INPS dovrà inviare l’elenco ai comuni che poi, dopo aver verificato i requisiti, stabiliranno chi ha diritto alla carta tenendo conto della graduatoria e al numero di carte disponibili.

La carta acquisti, gratuita e nominativa, funziona come una semplice carta di pagamento elettronico ma le spese sono pagate dallo Stato. Essendo una carta Postepay si può richiedere presso gli uffici postali abilitati presentando la documentazione richiesta.

Però bisogna aspettare il mese di luglio per richiedere e per non perdere il beneficio la prima spesa dovrà essere effettuata entro il 15 settembre 2023.