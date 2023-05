Caffè col limone per dimagrire, lo fanno tutti, ma attenzione a cosa svelano i medici

In tanti usano mescolare caffè e limone per perdere mese, ma esattamente cosa ne pensano i dottori di questa scelta?

L’estate si sta avvicinando, con velocità. E sebbene possa sembrare molto lontana, soprattutto se si considerano alcune zone del nostro Paese interessati da temporali anche molto pericolosi, tra poco inizieremo a sentire le goccioline scorrerci sulla fronte e lungo le guance. E la testa sarà tutta occupata a pensare alla spiaggia, al mare e a qualche drink rinfrescante.

Ancora una volta sale l’ansia per la prova costume. Dopo un inverno passato a mettere su strati di isolante termico a suon di fritti e primi piatti grassi, ora tutti vogliono fare l’opposto e perdere quanti più chilogrammi possibili. Con l’estate stare leggeri è uno dei principali trucci per combattere il caldo, ed esibire un fisico un po’ più asciutto in spiaggia certamente non è una cosa negativa.

E in tanti si stanno buttando di nuovo su rimedi più o meno ortodossi. E tra dite crudiste e chi evita qualsiasi carboidrato, c’è persino chi semplicemente decidere di digiunare per lunghi periodi, contro ogni buonsenso. Dominano poi infusi e tisane di ogni tipo, e in particolare la stranissima e sempreverde combinazione tra caffè e limone, che alcuni affermano essere fondamentale per perdere peso in modo facile e veloce, con un effetto diuretico importante. Ma funziona davvero?

Bere caffè con limone fa perdere peso? Ecco la verità

Il caffè ha delle proprietà molto interessanti. Grazie alla caffeina e all’acido clorogenico dei chicchi, possiamo definirla una bevanda antiossidante e buona per combattere il diabete di tipo 2, nonché condizioni neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson.

Il limone anche è un alimento importante. Grazie alla forte presenza di vitamina C, questo agrume colore dell’oro permette di rinforzare il nostro sistema immunitario e combattere tutti i malanni. Ha anche un ottimo effetto sul sistema cardiovascolare.

Quindi mischiare limone e caffè è una buona idea? No. Come si legge negli studi pubblicati dalla dottoressa Rebecca Jaspan, nutrizionista della New York University, questo strano intruglio non avrebbe effetti particolarmente benefici. Nessuno dei due ingredienti, o la bevanda nata dalla loro unione, impatta in alcun modo sul sistema digestivo, sul consumo dei grassi e sulle funzioni depurative di fegato e reni.

Non solo, l’altissima acidità che contraddistingue questo strambo cocktail potrebbe causare danni importanti allo smalto dei denti e problemi intestinali. Quindi limone e caffè sì, meglio se separati, e non per perdere chili.