Cotolette di spinaci: se le fai con le tue mani sono più buone, ricetta semplicissima

Le cotolette di spinaci sono molto buone e facili da preparare: scopriamo insieme quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire per non sbagliare.

Le cotolette di spinaci sono una valida alternativa per tutti i genitori che non sanno come far mangiare questa verdura ai propri bambini. Grazie al loro sapore super delizioso infatti sarà possibile preparare una ricetta buona e salutare al tempo stesso.

Per realizzarla non sono necessarie particolari abilità in cucina dal momento che non sono richiesti lunghi e complessi passaggi. Oltre a ciò, bisogna dire che si prepara con ingredienti semplici e nutrienti che non devono mancare nella dieta dei più piccoli. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere in merito a questa ricetta.

Cotolette di spinaci, ingredienti e procedimento

Come detto poc’anzi, la ricetta delle cotolette di spinaci è l’ideale da preparare ai più piccoli. Il motivo risiede nel fatto che si preparano con una verdura estremamente benefica per la loro salute. In particolare, si distinguono per l’elevato contenuto di sali minerali, tra cui il ferro e il magnesio. Da citare è anche la presenza di vitamina A e C che risultano essere dei potenti antitumorali.

Fatte le dovute premesse, per preparare le cotolette di spinaci occorrono pochi e semplici ingredienti, oltretutto reperibilissimi. Tra essi ci sono:

Spinaci freschi 500 g

Pane raffermo 150 g

Latte, 200 ml

Uova 4

Parmigiano grattugiato 40 g

Olio evo q.b.

Prezzemolo, 1 ciuffo;

Pan grattato q.b.

Limone 1

Olio di semi, q.b.

Procedimento:

Prendere una ciotola dove andrete ad aggiungere gli spinaci precedentemente cotti. Fatto ciò, aggiungete anche le uova, un filo d’olio, il parmigiano grattugiato, il prezzemolo e infine la mollica di pane raffermo. Questa dovrà essere dapprima ammollata con un goccio di latte e successivamente ben strizzata. Giunti a questo punto, cominciate a formare delle polpettine che poi dovranno essere appiattite lievemente e passate all’interno della panatura. Questa dovrà essere realizzata con le uova sbattute e dopo anche con il pangrattato. Ora, friggete le cotolette ottenute all’interno dell’olio di semi. Esse dovranno essere immerse soltanto quando l’olio risulterà bollente: in questo modo infatti sarà possibile ottenere una frittura dorata e croccante.

Nel caso in cui vogliate conferire una maggiore leggerezza alla preparazione, potrete sarà possibile optare per la cottura in forno. In questo caso, si consiglia di posizionarle su una teglia rivestita con carta forno e infornarle a 200 °C. Trascorsa una ventina di minuti, le vostre cotolette di spinaci potranno essere servite insieme a qualche spicchio di limone. Il risultato sarà sicuramente apprezzato sia dai bambini che dagli adulti.