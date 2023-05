Idea sfiziosa per cena? Prepara queste crocchette di patate e sarà un successo assicurato

Se stai cercando un piatto rapido e veloce per sorprendere tutti e leccarti i baffi allora questa è la ricetta che fa per te.

Certe volte capita quella giornata in cui è davvero impossibile trovare un’idea per cucinare qualcosa che metta tutti, ma proprio tutti, d’accordo. Ognuno ha i suoi gusti e le proprie preferenze, magari qualcuno segue un regime alimentare particolare, e poi potrebbe sopraggiungere la noia e quasi il fastidio di dover mangiare di nuovo qualcosa che ormai sa soltanto di rivisto.

Ebbene se siete in uno di questi momenti e state cercando con tutte le vostre forze di proporre qualcosa di particolare ai vostri commensali impossibili da soddisfare, vi proponiamo una ricettina che è davvero molto semplice e veloce, e dal successo garantito. Anche soltanto prendere in considerazione la possibilità che il piatto che vi stiamo proponendo possa dispiacere a qualcuno o destare malcontento quando l’ultima sedia si sarà fatta sotto è quasi un’eresia.

Crocchette di patate: ingredienti e procedimento per un piatto golosissimo

Stiamo parlando di buonissime e scrocchiarelle crocchette di patate ripiene. Una portata che senza dubbio non sarà approvato da tutti i dietologi, ma che è ideale per divertirsi in cucina e scaldare il cuore dei vostri cari.

Per preparare 20 crocchette vi serviranno i seguenti ingredienti:

1 Kg di patate

20 fette di formaggio a pasta filata

5 uova

100 gr farina 00

Pangrattato q.b.

120 gr parmigiano grattugiato

250 gr mortadella

Pesto di pistacchio

Pepe nero

Noce moscata

Ecco il procedimento per questa gustosissima ricetta, presentata da Veronica ‘s cook & more. Dovete lavare le patate per poi cuocerle in abbondante acqua salata per una mezz’oretta circa. Quindi procedere con lo scolarle, farle raffreddare. Andate quindi con olio di gomito e schiacciapatate, l’obiettivo sarà creare una purea molto fine e morbida. Aggiungete le uova, il formaggio, il pepe, il sale, il pangrattato, e la noce moscata. Quindi mescolate vigorosamente.

A questo punto avvolgere ogni fetta di formaggio a pasta filata con una di mortadella. Prendere il composto a base di patate con un cucchiaio, stendetelo e riempitelo con il formaggio mortadellato e con il pesto di pistacchio. Quindi richiudetelo a formare una pallina o una forma più oblunga. Ripetete finché non avete terminato gli ingredienti. Passate ogni crocchetta nella farina, poi nelle uova e nel resto del pangrattato. Quindi procedere con la frittura in olio caldo e abbondante.

E’ possibile, si legge, anche cuocerle con una friggitrice ad aria, ma sarà fondamentale spennellare le crocchette con olio e impostare la temperatura a 200 gradi per 10-15 minuti. Servite e mangiate ancora calde, una goduria!