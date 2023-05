L’acne sta diventando un problema fastidioso? Strofina questo ingrediente sul viso e risolvi subito

I brufoli non ti danno pace? Ecco un ingrediente naturale che ti può venire in soccorso. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Questo fastidioso problema con l’acne può arrivare in qualsiasi momento della nostra vita, non solamente quando siamo giovanissime. Anzi. Può capitare che in un periodo di forte stress, l’acne venga a salutarci. Se così possiamo dire!

Ma se abbiamo provato di tutto e non c’è modo che quei fastidiosi brufoletti vadano via, cosa possiamo fare? C’è un ingrediente completamente naturale che ci può essere d’aiuto. Scorri le prossime righe per scoprire di che cosa si tratta.

L’acne non ti da pace? Prova così

C’è un rimedio che arriva da tempi lontani e ci può essere veramente d’aiuto. Difficilmente ha effetti collaterali e si trova in tutte le cucine. Avete capito di che cosa stiamo parlando? Del limone ovviamente! Ma come agisce ed in che modo si utilizza per i brufoli?

Iniziamo dicendo che è davvero perfetto se abbiamo questo problema perché fondamentalmente è acido e ci aiuta a compensare questa perdita di acidità della nostra pelle. Ma in che modo possiamo utilizzarlo in pratica? Possiamo applicare il suo succo direttamente sul brufolo o sulla macchia. Anche in questo caso ci può dare una mano. Altrimenti possiamo decidere di berlo. Di norma, per vedere un miglioramenti della nostra acne ci vogliono almeno un paio di settimane.

Se poi applichiamo anche un detergente delicato la sua azione sarà amplificata. Ma arriviamo all’uso topico. L’acido citrico ci aiuta a togliere le cellule morte e ad avere anche una pelle anche più elastica. Non solo, ci aiuta anche a liberare i pori. Appariremo quindi anche più luminose. Seguiamo quindi queste semplici regole:

Detergiamo la pelle;

Spremiamo il succo del limone in un contenitore;

Applichiamo prima un panno umido, in questo modo prepariamo la pelle e dilatiamo i pori;

Diluiamo il succo con un po’ di acqua;

Prendiamo un po’ di cotone e tamponiamo su i brufoli e i vari punti neri;

Lasciamo in posa tutta la notte;

Sciacquiamo poi con acqua fredda;

Piccolo consiglio, possiamo anche lasciare in posa solamente per 10/15 minuti il succo di limone. Dovremmo iniziare a vedere dei miglioramenti nell’arco di due settimane circa. Può capitare che se lo applichiamo su di un brufolo sentiamo un po’ di bruciore. Non vi preoccupate è assolutamente normale. Il nostro succo rallenta il processo infiammatorio e purifica la pelle.

Facciamo prima un piccolo test sempre in parti del corpo piccoline per capire se siamo particolarmente sensibili ed il succo di limone ci può creare problemi. E per l’assunzione orale del limone come funziona? Prendiamolo come una sorta di purificazione del nostro organismo. Ci farà assolutamente bene. Magari beviamola la mattina oppure per merenda. Basta il succo di un limone, null’altro.

E voi conoscevate la possibilità di curare i brufoli con il limone? Vi ricordiamo che non deve essere uno sfogo particolarmente importante, in quel caso è bene chiedere aiuto al dermatologo. Lui saprà indicarvi la soluzione migliore nel vostro caso.