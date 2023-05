Paolo Bonolis, la verità sul divorzio dalla sua prima moglie: il motivo della rottura

Paolo Bonolis dopo anni svela perché è finito il matrimonio con la sua prima moglie, ecco cosa c’è dietro la loro rottura.

Dal 2002 Paolo Bonolis è sposato con Sonia Bruganelli, ma in passato era già convolato a nozze quando era giovanissimo. Con la sua prima moglie è stato sposato pochi anni, dal 1983 al 1988, dal loro amore sono nati due figli.

La prima moglie del noto conduttore è la psicologa americana Diane Zoeller, la loro relazione iniziò nel 1981 e convolarono a nozze due anni dopo. Entrambi erano molto giovani, dopo la nascita del figlio Stefano hanno deciso di allargare la famiglia ma il matrimonio giunse al capolinea quando lei era incinta della figlia Martina.

Paolo Bonolis è sempre stato molto riservato, non si lascia sfuggire spesso rivelazioni in merito alla sua sfera personale. È sempre rimasto lontano dal gossip nonostante sia un personaggio molto famoso del mondo dello spettacolo, da tantissimi anni conquista grandi successi con le sue trasmissioni.

Paolo Bonolis torna a parlare della sua prima moglie e rivela perché il loro matrimonio giunse al capolinea

Fino a qualche tempo fa l’amatissimo conduttore non aveva mai detto nulla sul divorzio con la prima moglie, lo scorso marzo durante un’intervista ha fatto chiarezza sul motivo della rottura. Erano sposati da pochi anni quando decisero di prendere strade diverse, il conduttore ha ribadito che erano entrambi molto giovani.

Quando il loro matrimonio finì l’ex moglie tornò in America dalla sua famiglia, aveva bisogno dei suoi familiari in un momento così delicato. Diane Zoeller era in dolce attesa quando la loro storia d’amore naufragò.

Cosa è successo di così grave tra loro al punto da separarsi in modo definitivo? Sul motivo della rottura Paolo Bonolis ha svelato: “Se ne è andata perché l’avevo tradita.”

Il conduttore ha quindi ammesso che il matrimonio finì a causa sua, quando l’ex moglie tornò negli Stati Uniti lui per tutelarli decise di fare un passo indietro, imparò infatti a rinunciare per il loro bene. Ha anche rivelato che con la Zoeller condividono alcuni valori e questo li ha molto aiutati a non farsi la guerra.

Ad oggi la sua è una famiglia allargata e lui è molto felice al fianco di Sonia Bruganelli, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha un bellissimo rapporto anche con Stefano e Martina, i figli nati dal primo matrimonio di Bonolis. Lo scorso Natale sono andati insieme in America per conoscere il figlio di Stefano, l’autrice ha anche dedicato un post Instagram al figliastro quando è diventato padre.