Sapone esfoliante perfetto fatto in casa: bastano due ingredienti che hai già | Ti cambia la vita

Desideri una pelle del corpo liscia e priva d’impurità? Prepara in casa questo sapone esfoliante: avrai risparmio e bellezza.



La pelle è senza dubbio la parte del tuo corpo che risente maggiormente degli agenti atmosferici, dello stress e di un cattivo stile di vita. Impurità e inestetismi saranno le prime cose che noterai e che ti faranno capire che è arrivato il momento di prenderti cura di più di te stessa e del tuo corpo.

Avere una pelle sempre perfettamente lisca e priva d’impurità è sicuramente il sogno di ogni donna, che fin troppo spesso si sottopongono ad interminabili ore in centri estetici per eliminare fino alla più impercettibile traccia. Una volta tornate a casa poi, continueranno a prendersi cura della propria pelle con scrub e saponi esfolianti che rendono la pelle liscia e setosa. Ovviamente, tutto questo ha un costo ben preciso e visti i tempi che corrono è necessario trovare qualche alternativa che al tempo stesso sia valida ed economica.

Sapone esfoliante fai da te: in un solo colpo ti prendi cura di te e anche dell’ambiente

I vari prodotti che trovi in commercio sono sicuramente validi, ma quanto ti costano alla fine di ogni mese? Il loro importo non è di certo da sottovalutare e soprattutto, altro fattore da tenere in considerazione, è che ti faranno produrre tantissimi flaconi di plastica che poi dovranno essere smaltiti. Un’idea non proprio ecologica, in modo particolare se pensi alla difficoltà che il nostro paese ha nello smaltimento della plastica.

Ecco perché è importante avere un approccio diverso e iniziare sin da subito a trovare qualche idea che ti soddisfi e che si prenda cura dell’ambiente.

Basandoci su quello che ti abbiamo appena detto, stiamo per mostrarti un’idea davvero unica, ossia: come realizzare in casa un ottimo sapone esfoliante. Pochi ingredienti ed un risparmio assicurato. Per la sua preparazione ecco di cosa avrai bisogno:

Una saponetta di glicerina naturale

Colorante alimentare

Stampini in silicone

Spugna di luffa

Non appena avrai reperito tutto il necessario procedi in questo modo:

Prendi il pezzo di sapone di glicerina e taglialo a pezzetti; Ponili in un pentolino e lasciali sciogliere a bagnomaria; Dividi il liquido ottenuto in 3 parti e aggiungi 3-4 gocce di vari coloranti alimentari; Mescola per far sciogliere bene il colore; Prendi gli stampini in silicone e metti alla base dei pezzettini di spugna di luffa; Versa il sapone sugli stampini e ricopri interamente le varie sezioni; Adesso non ti resta che lasciare riposare il tutto per una notte; Il giorno dopo estrai i pezzi dagli stampini ed ecco pronto un perfetto sapone esfoliante.

Come vedi sono bastate davvero poche mosse per ottenere un perfetto sapone esfoliante da usare sotto la doccia. Provalo subito e non potrai più farne a meno.