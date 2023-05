Scoprire il tradimento grazie ad un semplice rullo adesivo: il trucco geniale ora lo usano tutti

Vuoi scoprire il tradimento della tua dolce metà? Con il trucco del rullo lo coglierai in flagrante: geniale!

Scoprire il tradimento del proprio partner, diciamoci la verità, non è affatto una cosa da niente. A meno che non sia un tradimento beccato in flagrante, è impossibile trovare le ‘tracce’ di una relazione extraconiugale così facilmente. D’altra parte, alcuni infedeli sono così bravi e perfetti che riescono a nascondere qualsiasi prova. Se, però, anche tu hai intenzione di scoprire se la tua dolce metà sta mentendo, è bene che tu conosca il trucco del rullo.

Sono davvero tantissimi i trucchetti che possono essere messi in pratica se si ha intenzione di scoprire il tradimento del proprio partner. Questo che, però, sta ultimamente spopolando su Tik Tok, facendo totalmente il giro del web, è sicuramente il più geniale. Dopo il trucco della bottiglietta d’acqua in macchina, un altro stratagemma da conoscere per beccare il proprio partner infedele chiama in causa un semplicissimo rullo.

A lanciare questa ‘moda’ sul famoso social cinese, è stata Andrea Lopez sul suo canale social. Attraverso un breve video Tik Tok, la giovane ha fatto chiaramente comprendere come sia possibile scoprire un rapporto incestuoso senza microfoni, spie e quant’altro.

Scopri il tradimento del tuo partner con un rullo: geniale!

Se fino a questo momento hai sempre pensato che scoprire un tradimento fosse un’impresa titanica, da oggi cambierai completamente idea. Direttamente da Tik Tok, come dicevamo poco fa, arriva un trucchetto geniale in grado di smascherare in poche mosse l’infedele, persino quello più bravo a nascondere qualsiasi tipo di prova. Che cosa bisogna fare in casi del genere? Come detto, occorre un semplicissimo rullo, quello che si utilizzano in casa per catturare i peli.

Se hai già in casa un rullo, sappi che sei già a metà dell’opera. Tutto quello che devi fare per smascherare un tradimento non è altro che recarti immediatamente nella tua stanza da letto e passarlo accuratamente per terra. Se, terminata l’operazione, ti rendi conto di aver ‘catturato’ solo polvere, significa che puoi davvero dormire sonni tranquilli. Se oltre alla polvere, invece, becchi anche capelli, vuol dire che c’è qualcosa che non va.

Si tratta di un metodo piuttosto ‘crudo’, ce ne rendiamo conto. D’altra parte, però, mica vuoi vivere nella menzogna per sempre? Tante volte, per quanto possa fare male, è sempre meglio conoscere la verità.