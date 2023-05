Test della personalità, quale cappello preferisci? È indicativo di te stessa

Vuoi conoscere un lato nascosto di te stessa? Divertiti con il nostro test e lo scoprirai! Siamo certi che rimarrai stupita.

I test sono un momento che possiamo prenderci solamente per noi per staccare la spina e non pensare a niente. Una sorta di ricarica dalla vita che ci assorbe sempre con tutti i suoi mille impegni quotidiani. In questo modo, poi, possiamo anche scoprire qualcosa su noi stesse.

Quello di oggi è davvero semplicissimo non dobbiamo fare praticamente nessuno sforzo. Solamente guardare l’immagine ed indicare quale cappello preferiamo. Non male no! Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e scopriamo che cosa ci svela sulla nostra personalità e non solamente.

Scegli un cappello: ecco chi sei!

Come vi dicevamo questo gioco è davvero semplicissimo non dobbiamo fare nulla. Ci basterà guardare l’immagine e dire senza pensare quale cappello ci piace. In questo modo potremmo scoprire un dettaglio su di noi e su come passeremo il prossimo fine settimana. Vi ricordiamo che non hanno una validità scientifica ma sono un passatempo che ci fa rilassare, quindi perché non farlo!

Ecco qui di seguito i 3 profili corrispondenti ai cappelli presenti in foto:

Cappello rosso: Sei una persona che non si ferma mai. Praticamente per te le giornate durano 72 ore. Ami sempre partire e trovare posti mai visti prima. Il tuo carattere è assolutamente allegro e spensierato. Non programmai mai nulla. Il tuo prossimo fine settimana non sarà un’eccezione. Ma cerca di non esagerare. Anche tu hai bisogno di riposarti.

Cappello della laurea: Sei molto prevedibile nella tua vita. Non proponi mai qualcosa di particolare o diverso ai tuoi amici. Il prossimo fine settimana sarà come sempre. Accetterai quello che dicono gli altri, anche se magari non sei pienamente d'accordo. Impara a dire la tua. Nessuno penserà che sei impazzito, anzi. E' importante superare l'insicurezza!

E voi vi siete riconosciuti nella descrizione che vi abbiamo indicato in base al cappello che avete scelto? Continuate a seguirci per rilassarvi e passare del tempo in totale relax. Ci serve assolutamente e ci fa bene sia al corpo che alla mente!