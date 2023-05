Tuo figlio deve scrivere un tema? Cosa gli devi spiegare per semplificargli il compito

Una volta che si impara a scrivere per gli studenti arriva il momento di cimentarsi con i primi temi: ecco come preparare i bambini al meglio

Le prime lettere, le parole, le frasi…e poi finalmente dalla seconda o terza elementare si arriva ai temi. Iniziare a descrivere un evento o a sviluppare un pensiero utilizzando la scrittura è bellissimo ma all’inizio può spaventare. Se si teme che i propri figli si ritrovino smarriti davanti al foglio bianco ci sono però diverse strategie per aiutarli a prepararsi. Prima di tutto incoraggiarli a leggere spesso, in modo da arricchire il proprio vocabolario.

Per prima cosa è bene che il bambino capisca che cosa gli si chiede di scrivere, per evitare di andare fuori tema. Mentre si fanno i compiti con lui gli si può dire di leggere attentamente la traccia prima di prendere in mano la penna. Se sembra che sia sicuro, allora può iniziare a elencare alcune idee che vorrebbe sviluppare nel tema. Dalla lista poi ne andranno scelte alcune per non trasformare il compito in un romanzo e perdere di vista l’argomento centrale.

Come organizzare il testo di un tema

Scelto cosa scrivere sarà il momento di pensare a come inserirle nella struttura del tema. Questa prevede una parte di contestualizzazione del testo che si chiama introduzione a cui segue il corpo vero e proprio del tema, lo sviluppo delle idee trattate. Infine c’è la conclusione, la parte dove si aggiungono delle considerazioni e si chiude il discorso. Ogni parte deve prevedere un tono del discorso diverso.

Per aiutare i bambini fargli degli esempi di frasi da utilizzare aiuta almeno a partire con la stesura del tema. Nell’introduzione va precisato loro che devono presentare l’argomento senza dare troppi dettagli. Come in un racconto dove si parte dicendo dove ci si trova e chi è il protagonista della storia.

L’importante è che non sia troppo lunga e che il paragrafo si concluda prima di passare allo sviluppo. Una volta arrivati qui occorrerà organizzare le idee scritte in modo che il testo scorra e non ci siano salti strani tra un argomento e l’altro.

Quando si arriva a scrivere la conclusione conviene prima rileggere il testo dall’inizio per evitare di ripetere qualcosa di già detto o di contraddirsi. Per terminare il tema è giusto incoraggiare i bambini a scrivere il loro pensiero, in modo da abituarsi a organizzarlo in forma scritta e comprensibile. Potersi “sfogare” per iscritto è la chiave per farli appassionare.