Addio al nubilato? Ecco il look che ti farà stare comoda senza rinunciare alla bellezza: non sbagli colpo

Stai organizzando il tuo addio al nubilato ma non sai ancora come vestirti? Scopriamo insieme i migliori outfit in base alla serata scelta.

L’addio nubilato è un giorno all’insegna del divertimento con le proprie amiche, per celebrare l’ultima notte che si passerà da single.

È l’occasione perfetta per passare una serata divertente, spensierata e circondate dall’affetto delle persone che più ci vogliono bene e a cui più teniamo. Ma come vestirsi nel modo più adeguato per questa occasione così speciale?

Addio al nubilato, l’ultima grande festa prima del matrimonio

Le origini dell’addio al nubilato risalgono ad antichi rituali pagani legati ai culti della fertilità. Nel corso del tempo, la tradizione si è evoluta divenendo soprattutto un’occasione per festeggiare la sposa con regali, cene, gite fuori porta o vacanze prima del giorno più importante della sua vita.

Festeggiare al meglio l’addio al nubilato permette alla sposa di staccare la spina dalle incombenze dei preparativi nuziali per dedicarsi all’allegria e al divertimento in compagnia delle amiche e si possono organizzare diversi tipi di feste e di eventi. L’importante è divertirsi con allegria e rispetto, coordinandosi con le altre damigelle presenti per rendere davvero indimenticabile l’evento.

Per poter rendere ancora più bello indimenticabile questo giorno, il look adatto ti aiuterà senz’altro a sentirti serena e bellissima, oltre che lasciare dei ricordi chic nelle foto. Come abbiamo detto poco prima, l’addio al nubilato si può festeggiare in diversi modi e in diversi luoghi e ognuno di questi posti prevede un dress code preciso.

Se hai deciso di festeggiare il tuo addio nubilato in discoteca questa è l’occasione per sfoggiare un look sexy, grintoso e perfetto per poter ballare tutta la notte. Colori metallici e brillantini sono un must e anche accessori come collane lunghe e voluminose sono perfette. I tacchi con il plateau completano alla perfezione questa outfit, anche se dovrei stare attenta a sceglierli comodi per non avere poi troppo male ai piedi alla fine della serata.

Se invece preferisci un addio al nubilato a casa l’ideale è scegliere uno stile semplice e comodo, che potrebbe anche per rivelarsi perfetto per un pigiama party, con camicie di notte in raso per un aspetto più raffinato oppure con divertentissimi disegni per essere più scherzose. Se invece hai scelto un addio al nubilato in una spa o in un centro benessere l’ideale sono dei jeans e delle magliette eleganti, accompagnati da un maglione oppure un blazer, oltre che ovviamente tutto il necessario per godersi le piscine e i massaggi.