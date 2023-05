Aurora Ramazzotti, tubino nero aderente per il concerto di papà Eros: in forma smagliante

Aurora Ramazzotti si mostra così al concerto di papà Eros: col tubino nero aderente appare in forma smagliante, eccola.

Aurora Ramazzotti è probabilmente (insieme all’ex-gieffina e tronista Sophie Codegoni) la neo-mamma del momento: la nascita del piccolo Cesare è stata accolta con tantissima gioia non soltanto dalla famiglia, ma anche dai milioni di fan della figlia di Eros e Michelle Hunziker.

Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, ad oggi la Ramazzotti non manca di pubblicare scatti della sua vita quotidiana, come mamma e non solo; come sempre, con la sua sensibilità e la sua personalità Aurora riesce ad essere vicina ai suoi fan, risultando proprio per questo parecchio amata.

Dopo il parto Aurora comunque appare in forma smagliante e nonostante gli impegni con suo figlio non ha perso l’occasione per stare vicino a papà Eros, impegnato in un concerto di Radio Italia: per lui è scesa in piazza ed ha affrontato la pioggia, eccola bellissima col tubino nero aderente.

Aurora Ramazzotti al concerto di papà Eros: forma smagliante per l’influencer

La pioggia su Milano non ha fermato i tanti fan che, per il concerto di Radio Italia, sono accorsi in Piazza Duomo: tra questi anche Aurora Ramazzotti, accorsa per sostenere l’esibizione del papà e per godersi lo spettacolo. Sui social, la conduttrice ha immortalato l’evento, pubblicando le foto in un recente post di Instagram:

Per l’occasione la Ramazzotti ha indossato un tubino nero aderente, che come al solito dona moltissimo alla conduttrice; felice e sorridente, Aurora si è mostrata più bella che mai mentre l’outfit mette in risalto anche le curve dell’influencer. Un’ospite senza dubbio d’eccezione per Eros, di certo contento di vedere sua figlia vicino a lui all’evento; al post, come al solito, sono arrivati tantissimi like e commenti da parte dei milioni di followers della Ramazzotti.

“Essere mamme non significa annullare la propria vita… sicuramente l’avrà lasciato con il papà…brava Aurora” scrive una fan, mentre un’altra aggiunge sottolineando il suo particolare fascino: “Dopo la gravidanza aury ancora più bella sei ❤️❤️❤️”. Con la sua esperienza e mostrandosi sempre senza filtri, Aurora sta entrando sempre di più nel cuore di tantissimi fan, con tanti che vorrebbero di nuovo vederla in televisione alla guida di qualche programma. Chissà, magari prossimamente e con mamma Michelle…