Belen Rodriguez e De Martino: la famiglia si allarga.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino possono esultare. In queste ore è arrivata una bellissima notizia: la famiglia continua ad allargarsi.

Sono ore di grande fermento in casa di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I tantissimi sostenitori della coppia, che da poco è tornata insieme dopo l’incredibile separazione, hanno potuto apprendere la bellissima notizia. A breve la famiglia si allargherà e ad annunciarlo sono proprio loro due: che cosa sta succedendo.

Tra le storie d’amore più famose di Italia troviamo sicuramente quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si sono conosciuti nel 2012 tra gli studi di Mediaset, con la showgirl argentina che strappò l’allora ballerino dalle braccia di Emma Marrone. Inizialmente sembrava una storia destinata a durare pochissimo ed invece i due arrivarono addirittura al matrimonio appena un anno dopo. Nell’aprile del 2014, la showgirl ha dato anche alla luce il figlio frutto del loro amore, Santiago.

Ma nel 2015 c’è stato il vero colpo di scena ed a due anni dal matrimonio i due divorziarono, dopo che qualcosa si era rotto nel rapporto. I due quindi sono arrivati alla separazione, ma non al divorzio. Negli anni successivi Belen ha quindi avuto due storie importanti con Andrea Iannone e Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la seconda figlia (Luna Marie). A sorpresa nel 2019 c’è stato il ritorno di fiamma tra loro due, che ancora oggi sono insieme. Adesso la famiglia dei due si allargherà nuovamente, scopriamo quindi chi sarà il nuovo arrivato.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la famiglia si allarga: l’annuncio social

Una bella notizia è quindi pronta a coinvolgere una delle coppie più amate del jet set italiano. Stavolta però i due non daranno loro luce ad un nuovo bambino. Infatti il nuovo arrivato sarà festeggiato soprattutto in casa De Martino, visto che la sorella del conduttore di “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella” diventerà zio. La donna è in dolce attesa ed è pronta pronta a dare alla luce il nipotino di Stefano.

Adelaide De Martino ha quindi pubblicato un post celebrativo per festeggiare il lieto evento. Nella didascalia la sorella di Stefano ha ringraziato la madre per averla resa una donna libera ed anche le zie che le hanno fatto sentire il loro sostegno in ogni scelta fatta ed infine la nonna che non ha potuto vivere questo momento. Inoltre sempre Adelaide ha concluso affermando: “Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma“.

Sempre Adelaide ha detto di sperare di diventare proprio come una delle donne che ha ringraziato nel post, vale a dire con la forza di chi è riuscito a portare avanti una famiglia. Intanto però i fan chiedono un nuovo figlio a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Al momento però non sembra esserci nessuna gravidanza all’orizzonte, con i due che si stanno godendo questa seconda luna di miele insieme.