Bonus occhiali: scade il 3 luglio ma è meglio sbrigarsi, come si fa

Finalmente è possibile ottenere il bonus occhiali e lenti a contatto ma il tempo è poco e bisogna affrettarsi per non perdere l’occasione.

Dalle ore 12 del 5 maggio 2023 è attiva la piattaforma online per richiedere il bonus occhiali e lenti a contatto. Sul sito del ministero della Salute si trovano le FAQ con i dettagli su come richiederlo.

In un primo momento le domande per ottenere il bonus occhiali dovevano essere presentate dal 15 febbraio 2023 ma l’attivazione della piattaforma da parte del ministero della Salute è arrivata in ritardo. Tra l’altro sono ancora molte le persone a chiedersi come sarà erogato il bonus perché sembra esserci un po’ di confusione. Scopriamolo insieme.

Bonus occhiali e lenti a contatto: a chi spetta e come funziona

Il bonus occhiali (o bonus vista) 2023 è un contributo economico pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttivi (quindi, non vale per lenti colorate puramente estetiche). Non spetta a tutti i cittadini ma solo a coloro che hanno un reddito ISEE inferiore ai 10 mila euro. Si parla di bonus, ma in realtà può essere erogato in due modi: tramite rimborso spese e con un voucher.

Infatti, secondo le indicazioni del ministero della Salute il contributo di 50 euro potrà essere erogato come voucher digitale prima dell’acquisto. La procedura per “creare” il buono andrà effettuata sul portale del ministero della Salute nella sezione dedicata al bonus vista. Prima però l’INPS dovrà verificare il possesso della soglia di reddito citata in precedenza. Il voucher dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’emissione del voucher nei negozi autorizzati, comunque entro il termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2023.

Come detto in precedenza, il secondo modo per ottenere il contributo è tramite un rimborso spesa che sarà accreditato sul conto corrente del beneficiario dopo l’indicazione dell’IBAN. Le coordinate bancarie dovranno essere obbligatoriamente inserite al momento della registrazione sulla piattaforma del ministero allegando una copia della fattura o la documentazione correlata all’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttivi.

Attenzione, però, perché il rimborso è valido solo per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023 e la domanda andrà presentata entro il 3 luglio 2023.

Come presentare la domanda per ottenere il contributo di 50 euro

Il bonus occhiali ha una durata di tre anni ed è valido per gli acquisiti effettuati dal 2021 al 2023. Sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse stanziate pari a 15 milioni di euro.

Gli interessati in possesso dei requisiti devono presentare una domanda se desiderano ottenere il contributo di 50 euro sull’acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive. Quindi, bisognerà effettuare la registrazione sul sito www.bonusvista.it. Per accedere alla piattaforma online sono necessarie le credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi). La procedura sarà completata dopo che l’utente avrà inserito tutti i dati utili per l’ottenimento del contributo.