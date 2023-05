Da oggi in poi mai più labbra secche per la salsedine o il freddo: ecco il prodotto profumatissimo da usare sempre

Ti capita spesso di ritrovarti con le labbra secche e screpolate? Scopri come non avere mai più questo problema.

Le labbra sono la parte del nostro viso che si disidrata con più facilità e che spesso si riempie di fastidiose crosticine anti estetiche.

Proprio per poter evitare di ritrovarti con le labbra sempre screpolate, addirittura assottigliate dal fatto che non siano idratate, puoi ricorrere all’utilizzo dei balsami per labbra, il cui scopo è quello di andare a rimpolpare il volume e rendere le labbra morbide e delicate.

Perché le labbra sono secche e si screpolano? Ecco tutte le ragioni

Le labbra sono una delle parti del corpo maggiormente esposte a numerosi fattori esterni che possono renderle secche e desquamate, causando screpolature e fastidio e tra le principali cause di questo problema troviamo:

Il freddo e il vento : l’esposizione al freddo secca le labbra, provocando la perdita di acqua e lipidi che le mantengono idratate; inoltre gli sbalzi termici possono aggravare maggiormente il problema

: l’esposizione al freddo secca le labbra, provocando la perdita di acqua e lipidi che le mantengono idratate; inoltre gli sbalzi termici possono aggravare maggiormente il problema Il sole : i raggi UV del sole, oltre ad abbronzare, contribuiscono ad inaridire e stressare le labbra, favorendo la desquamazione dell’epidermide

: i raggi UV del sole, oltre ad abbronzare, contribuiscono ad inaridire e stressare le labbra, favorendo la desquamazione dell’epidermide Il sale e il cloro : il sale presente al mare e nelle piscine disidrata le labbra, facendole apparire ruvide e secche

: il sale presente al mare e nelle piscine disidrata le labbra, facendole apparire ruvide e secche Le cattive abitudini: leccarsi o mordicchiarsi le labbra porta via il film idrolipidico protettivo, lasciandole secche e sensibili

Per poter ovviare a questo problema, come anticipato, si possono utilizzare dei balsami, e di seguito andremo a vedere una ricetta semplicissima per crearne uno a casa.

Per idratare e lenire le labbra screpolate è importante utilizzare un buon balsamo applicandolo più volte al giorno. I prodotti industriali contengono spesso conservanti e ingredienti di sintesi, per cui un’ottima alternativa sono i balsami fai da te, realizzati con ingredienti naturali emollienti e lenitivi, come per esempio la cera d’api che è un ottimo idratante naturale che crea una barriera protettiva contro agenti esterni.

Ingredienti per un balsamo a base di cera d’api (circa 7 ml):

Cera d’api 1,5 grammi

Burro di cacao 3 grammi

Olio di oliva un cucchiaino

Olio essenziale di arancio tre o quattro gocce

Per realizzare questo balsamo basterà sciogliere il burro e la cera assieme a bagnomaria, procedendo poi con l’aggiunta dell’olio e olio essenziale. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo mescolando, basterà versare il tutto in uno stick vuoto e farlo raffreddare. Dopo questi semplici passaggi sarà già pronto per l’uso!